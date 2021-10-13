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【頭髮護理】頭皮失衡敏感掉皮屑嚴重致脫髮　天然成分產品可減低敏感機會

休閒消費 15:19 2021/10/13

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

愛美的人士絕對明白著重護膚之餘，護髮也同樣重要，頭髮經常打結？可使用ORIBE Run-Through Detangling Shampoo，蘊含豐富活性成分如乳木果油萃取及向日葵萃取等，能即時順滑潤澤並同時潔淨秀髮。（品牌提供）

愛美的人士絕對明白著重護膚之餘，護髮也同樣重要，皆因頭髮及頭皮都會如皮膚一樣出現不同問題︰髮絲暗啞乾旱、失去光澤、脆弱易斷；頭皮會失衡敏感、出現皮屑，嚴重更會脫髮，因此大家要選擇針對性的頭髮產品，與此同時，一些配方不含化學成分的，更可以減低敏感機會。

對症下藥

要保養一頭秀髮，並非單靠每次洗髮後塗上護膚髮素就可以，首先要按自己頭皮或頭髮的性質及問題，選擇合適的產品，對症下藥。髮絲受損會導致頭髮折斷脫落，頭油過盛頭皮過多久而久之更會影響健康，因此絕不能掉以輕心。

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天然無添加

洗頭後頭皮痕癢、有大量頭皮產生，極可能是頭皮對洗頭水中的化學成分產生敏感，例如起泡劑硫酸鹽和矽。矽可以令頭髮表面顯得亮麗順滑，但如果洗髮產品矽含量太高，長期殘留在頭皮毛孔處，會影響頭髮健康生長，更有可能引發頭髮脫落的危機，因此市面出現了天然成分的頭髮用品。

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留住髮絲

經常說「M字額」、「地中海」等脫髮情況是男人最痛，其實女士同樣會有頭髮稀疏問題，嚴重的話難免影響外觀，因此大家就要使用能紓緩脫髮問題甚至有助生髮的護髮產品。此類產品加入了大量營養成分，特別為頭皮及纖幼脆弱的髮絲進補，配合儀器或小工具促進血液循環，效果會更佳。

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產品查詢︰
KMS（2544 9869）
Sisley（5262 8051）
CANVAS（3695 3155）
Kiehl's（2196 8348）
SEPHORA（3168 4088）
KERASTASE（2157 0523）
Joyce Beauty（2869 5816）
FANCL（8223 2625）
Leonor Greyl（3911 1022）
JOYCE Beauty at Lane Crawford（3572 0364）

記者︰梁靜詩

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