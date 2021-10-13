【惡頂奶奶】稱短髮方便坐月狠剪頭髮及耳　新抱崩潰丟奶樽被豬隊友罵可怕

▲ 台灣一名奶奶稱短髮方便坐月，狠剪長髮新抱頭髮及耳。

傳統上，產婦坐月有不少禁忌。台灣一名人夫分享妻子坐月的經歷，其媽媽前來照顧，可是因「短髮方便坐月」引發婆媳不和。媽媽剪掉妻子的長髮，剪至及耳，令妻子崩潰大哭。「豬隊友」人夫反斥責妻子鬧情緒，不應對長輩動粗。

坐月引發婆媳不和

傳統指孕婦產後會元氣大傷，需要坐月由飲食、生活習慣去調理身體。台灣一名人夫分享老婆坐月經歷，Facebook專頁「靠北婆婆2.0」有轉載相關帖文。人夫表示，妻子生完孩子後身體虛弱，他的媽媽來家中幫手照顧，給他們煮飯，照顧大人與孩子。人夫感謝媽媽幫忙，但有感老婆不太領情，

我媽真的很辛苦很體貼，但是老婆一直想要請保母來照顧她，不想要和我媽住在一起，說我媽做飯時總會一邊做飯，一邊小聲說她當初生孩子第二天就給全家人做飯了，現在的獨生女就是嬌貴之類的。

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奶奶迫長髮新抱剪髮

他又提及，妻子有次因為流汗身上有味道想洗澡，惟媽媽說坐月期間洗澡會影響身體，影響下一胎，妻子不理會，更明言不會生下一胎。媽媽生氣，改為要求每次洗澡不可以超過10分鐘。長髮及腰的妻子反駁，指洗頭就需要20分鐘，媽媽即時建議剪短髮，指坐月留長髮會很辛苦。

人夫指出，妻子的頭髮很長，長到過腰，一直很珍惜長髮，但確實感覺到生活不便，如坐下的時候都會壓到頭髮，她讓步同意剪短一些，到腰的位置。

我媽說坐月子不方便出門，如果只是簡單的將長度剪短的話，由她來就可以，老婆也同意了，但是沒有想到我媽剛開始剪，就直接從老婆耳邊把頭髮剪斷了。

長髮被剪崩潰大哭

奶奶欺騙新抱只剪短一些，卻變成狠剪頭髮及耳，更不承認有錯，堅持短髮方便坐月，為新抱好，說坐月的女人都是短髮。當頭髮被剪時，新抱察覺到立刻站起來，大聲吼「不是說好剪到腰就好嗎」。

平時很愛惜頭髮的她，現在大概四分之一的頭髮已經很短了，長度大概剛剛到耳垂的位置，沒辦法補救，照鏡子後立刻情緒崩潰，想拿BB奶樽丟奶奶，被老公攔住。老公像是「媽寶」兼「豬隊友」，一直為媽媽講好話，反過來斥責太太可怕。

現在老婆在臥室哭，我媽在客廳罵老婆不識好歹，我要怎麼辦？老婆的頭髮雖然很珍貴，但是她要拿奶瓶砸我媽的行為也太可怕了，坐月子情緒不好也不應該這樣對長輩吧。

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網民大罵奶奶不尊重人

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拆解坐月禁忌

婦產科醫師鄭丞傑曾指出坐月禁忌大多來自古代傳說，中國黃河流域較寒冷，而且古代的茅屋入風，又沒有風筒，因此產婦容易感染風寒。現代產婦洗頭後隨即用風筒吹乾，可以避免。可見把頭髮剪短只是方便及縮短頭髮沾濕的過程，產婦最好剪短，但不是必要。

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責任編輯：王明芳