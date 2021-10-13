【我是現場】MC張天賦跟Edan+曾比特爭新人獎　洪嘉豪為師弟打氣：上台記得喊

▲ 洪嘉豪和MC張天賦首度一同演出。（攝影：eric）

本地音樂會系列《我是現場》繼許廷鏗xper se及馮允謙x陳卓賢@Mirror後，10月23日舉行的音樂會第三擊，將由兩位同門歌手洪嘉豪（Kaho）及MC張天賦接棒，二人首次合作演出大騷，心情既緊張又期待，師兄洪嘉豪也跟MC分享做新人的心得。

洪嘉豪於08年出道，是全能唱作人，可包辦曲詞編監，首張EP《Curiosity》，5首歌有3首歌打入各大歌曲流行榜，當年更橫掃多個新人獎，包括叱?樂壇生力軍金獎。

而MC張天賦在《全民造星2》勇奪亞軍，今年正式加入樂壇，推出首支單曲《Good Time》，在YouTube瀏覽次數高達150萬人次，另一新歌《反對無效》更高達340萬人次，為他的音樂路途打下強心針。

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問

二人其實私下是識了約七年的老友，現時亦同為華納歌手，在公在私都更為緊密，今次首以期間限定組合身份演出，將在麥花臣開四面台，希望可以跟觀眾拉近距離。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

窮小子鬥Loser

‧喜歡做live抑或入錄音室？

嘉豪：我不大喜歡入錄音室，因為同一句經常要反覆地錄，好像沒了感情，做live雖然有出錯壓力，但可以更享受。

MC：我是街頭busking開始，故一定鍾意有觀眾，可以直接交流，更加享受演出。

嘉豪：我第一次入錄音室有不好經歷，因不是專業唱歌出身，雖然之前用了9個月惡補唱歌，但仍有距離，故第一次錄歌試過給監製鬧，好有挫敗感，但卻是很好的成長經歷。

【我是現場】接棒陳卓賢馮允謙 《全民造星II》MC張天賦+洪嘉豪首合作

‧最想唱對方的哪首歌？

MC：一定是嘉豪的《窮小子》，覺得好貼近大家的狀況，他亦唱到好感動人心。

嘉豪：我喜歡MC《Loser》，因中間段rap好型，他本來是唱英文rap出身，可以在這首歌再聽到他的rap，好驚為天人。其實《窮小子》的demo歌名本來便是《Underdog》，好像跟《Loser》互相呼應。

▲ MC參加《全民造星II》出道。

‧還記得當年做新人的難忘事嗎？

嘉豪：那時好多事不識去面對，亦覺得理所當然，記得出道時有好多演出、商場騷、宣傳，頭半年每日都好忙，以為自己發展不錯，就不懂得去珍惜；到疫情之後，漸漸沒有工作和演出，才明白許多事不是想像中容易，現在我對每一個演出都會感恩和重視，在樂壇要生存總有挫折，卻是很好的體驗。

MC：我今年才剛出道，對每一件事都感到很新鮮，反而第一次在車上聽到播著我的歌時，就十分難忘，也有點沾沾自喜。至於嘉豪的感受，暫時未有很有共鳴，或者要了年底再問，會有不同感受。

‧MC今年跟Edan、曾比特（Mike）一同角逐新人獎，感到有壓力嗎？

MC ：我不會視大家為競爭，因唱歌不是為獎，而是做自己想做的事，帶到自己作品信息出來，故不應當作競爭，更開心是樂壇多了很多新人，而且我跟Mike都是《造星2》出來，今年又一起出道，看著彼此成長，像戰友感覺，亦同時受到關注，是幾開心的事。

嘉豪：我第一年拿新人獎，很感動想哭，卻忍住了，現在很後悔，故MC如果上台拿獎，想哭便哭，人生的第一次是值得流淚。

【全民造星II】黃凱逸創作《沒什麼》解構多重意思 Zelos：什麼也沒有便從零開始

▲ 洪嘉豪和MC張天賦組一夜男團。（攝影：eric）

《我是現場 音樂會003洪嘉豪 & MC張天賦》

日期：2021年10月23日（星期六）

時間：晚上8時正

地點：麥花臣場館

髮型：Hayssses Ip @HAiR（洪嘉豪）、Franco Chung @Leonardo 3 HairCorner（MC）

化妝： Circle Chong

場地： Vie-won-won

服裝（洪嘉豪）：Under Garden、Musium DIV.、R.R.G.S、ITeSHOP

選文：區家歷