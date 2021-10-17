【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了

▲ 陳嘉寶坦言當媽後，人生經歷變豐富。

現年31歲的陳嘉寶（Anjaylia）於2017年與初戀男友黃頌祈共諧連理，夫妻恩愛，分別於2019年及去年先後誕下兩名女兒。現正懷第三胎的陳嘉寶早前接受TOPick專訪，縱然快將為三孩子之母，陳嘉寶對演戲依然滿有熱誠，希望可事業與家庭兩兼顧。

Anjaylia認為，當媽媽後擁有更豐富的人生經歷，演戲上反佔優勢，更不介意「升呢」演媽媽角色：「某些角色由少女演到媽媽，我有信心演到，因為整個過程我也經歷過，演員路可能相對闊了。」

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▲ 陳嘉寶已懷孕8個月。（游艾維攝）

幸有「神隊友」幫忙

現懷胎8個月的陳嘉寶預產期為今年尾，這位準媽媽依然活躍和忙碌，陀B之餘還要照顧兩位女兒，更要為歲半細女報讀學前預備班。

另外，她又要為新屋裝修事宜打點。幸好有「神隊友」並肩作戰，Anjaylia說：「請到很好的傭人幫忙，加上丈夫亦很落心落力湊兩個女兒，他照顧小朋友很叻，亦很細心，此外媽媽和奶奶亦很幫忙，她們會燉很多補品給我吃，又會幫忙照顧女兒。」

▲ 陳嘉寶喜愛做運動。（取自instagram）

保持適量運動

兩個月後便迎來第3名孩子，不過Anjaylia心情未有太緊張。跟頭兩胎一樣，她打算順產分娩，陀B期間Anjaylia一直跟教練做運動，希望有助分娩。

一直有做運動習慣的她說：「醫生也建議別停下來，常聽人說BB陀穩了才可做運動，其實這想法是不正確，只要維持之前的運動強度，別加強也別減少，慶倖近幾年一直跟教練做運動，她也會在旁提點，說懷孕至某個月份不可以操某部位。」

嘉寶甚至自言比懷孕前更fit：「每個月也會上磅測體脂和肌肉量，過去一至兩月的肌肉量提升了，反而脂肪率減低，而BB的體重亦進度理想，也是一個意外收穫。」

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響往大家庭生活

說到婚後三年抱三，有指身為長洲原居民的丈夫要「追仔」，嘉寶對此否認，解釋純粹他倆喜愛大家庭：「因為姊姊比我年長10幾年，她有自己的生活，父母又好忙，所以童年時沒人陪我玩，在家裡會很自閉，喜愛自言自語，要一個人扮演5位美少女戰士兼惡魔，所以很渴望有兄弟姊妹陪自已玩。」

Anjaylia謂家族成員眾多，她有不少表哥和表妹，故家族成員聚餐時十分熱鬧：「尤其媽媽跟姊妹的感情很要好，令我很響往大家庭生活，以及有著『手足』概念，希望我的小孩有多些手足，加上我們不希望子女們的年紀差太遠，又不想棄掉嬰兒用品，所以想一次過吧。」

嘉寶的長女Hosanna已兩歲半大，次女Eliana已一歲，Anjaylia謂二姊妹很合得來：「1歲的BB只活於自己的世界裡，而次女剛好脫離這階段，之前姐姐很想跟妹妹玩，但妹妹經常忽視姐姐，令姐姐很忟憎，近日兩姊妹開始一起玩，我見到也感覺開心。」

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加盟古天樂旗下

嘉寶於4月加盟古天樂及Angelababy旗下新公司CoolStyle，快成為3孩之母的她有信心兼顧事業和家庭：「當然會將部份時間放於家庭上，這是很公平的，我想說，某些演員於事業衝刺時才突然結婚生仔，其實大家花的時間是相同，只是選擇放於頭段、中段和尾段。」

當媽媽後豐富了人生經歷，Anjaylia直言有助演戲：「以前未必駕馭到某類角色，我可以『扮』，但並非由內至外演好角色。當做了媽媽之後，人生觀和睇法也變豐富，對我的事業是有幫助。」

▲ 雖然已為人母，陳嘉寶依然帶點少女味。（取自instagram）

戲路更加廣闊

Anjaylia續說現在對演戲更添信心：「從前安排我演媽媽或人家女兒，我會很偏面，永遠以女兒角度出發，若現在演同一角色，我會以多方面去看待一件事，處理角色上也會較立體。」

這3年間因為專心相夫教女和陀B，嘉寶的演藝事業曾停了一段日子，及至近日開始復出幕前。她亦不擔心要「升呢」被派演媽媽角色：「我確實已不再是17、18歲，大家看著我出道已10年多，已經不再是少女。」

自信的嘉寶說：「若要演少女角色，除樣子外，也講求化妝、髮型以及保持著狀態，這方面我是很努力。其實我也想演一些年長和具深層次的角色，心態上亦駕馭到，如果某些角色由少女演到年長，我相信自己有優勢，因為整個過程也經歷過。」

因此，Anjaylia覺得戲路比從前廣闊：「以前叫我演未婚媽媽，我未必演到，現在叫我演已婚又可、未婚又可、未生過的媽媽亦可，相對上演員路比從前闊。」

▲ 陳嘉寶希望事業跟家庭兩兼顧。（游艾維攝）

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努力增值上戲劇課

機遇對演員來說很重要，嘉寶謂演員需要好好調整心態，機會未到來前別輕易放棄：「誕下兩名女兒後我跟彭秀慧見面，她是我的啟蒙老師，年輕時我已跟她上戲劇堂。她說以為我當媽後不再拍戲，我說想繼續幹這行，她說那就想法子留低，嘗試多點不同的東西，因為演員永遠不知道機會何時來到。」

Anjaylia於演戲上努力增值，陀第三胎前跟彭老師上戲劇課程，她說：「我從沒想過要光鮮亮麗或者永遠留著最美的樣子，我只是喜歡當演員，而彭老師很明白我這心態，叫我想辦法進步，此番說話是很受用。」

化妝 : Meegan Seak

髮型：JamieLeeHair

服裝提供：Sandro Paris

場地提供：日山Hiyama

記者：游艾維