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【機不離手】21歲少女長期熄燈黑暗中玩手機　眼珠發白揭視網膜脫落致白內障

醫生診症室 15:18 2021/10/13

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21歲女大學生長期熄燈玩手機，近日發現視網膜脫落導致白內障。

許多人習慣晚上關燈玩手機，但後果可以很嚴重。內地一名21歲女大學生經常在黑暗中玩手機，近日突然發現右眼瞳孔變白，求醫驚揭視網膜脫落，導致白內障。醫生表示，手機螢幕光可對眼睛造成極大傷害，並容易令眼壓升高，繼而引發各種併發症，呼籲民眾要小心。

據《人民視頻》報道，深圳一名21歲女大學生小亞（化名）本身屬高度近視，平常晚上喜歡關掉房間的燈光玩手機。近日她看東西時發現有「視物遮擋」的狀況，並留意到右眼瞳孔幾乎整個變成白色，因擔心外觀受影響，她隨即前往醫院進行眼睛檢查。

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經醫生檢查後，發現小亞是視網膜脫落導致白內障。醫生表示，小亞本身是高度近視，加上長期在黑暗中使用手機，導致她的右眼視網膜大面積脫離，繼而引起白內障，需進行手術治療。

醫生提醒，手機螢幕的亮度在黑暗中非常亮，對眼睛刺激極大，輕則可致眼睛容易乾澀，嚴重一點，可令青少年的近視加深速度變快。

而由於高度近視患者的眼睛十分脆弱，長期在黑暗中玩手機更易使眼壓升高，繼而引發各種併發症。因此建議可定期每半年到一年，檢查一次眼底，儘早發現並處理併發症。同時亦應注意避免劇烈運動，養成良好護目習慣。

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責任編輯：羅嘉欣

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