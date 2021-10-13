  • 25°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西環謀殺案】 警方再發涉殺的士司機混血兒最新相片　疑犯曾網上拍片稱受精神攻擊

社會 15:23 2021/10/13

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

西環的士司機昨凌晨5時遇襲，事後證實死亡，警方現正通緝一名白色肌膚黑髮男子，不排除有混血血統，年齡為30至35歲，1.8米高，黑頭髮。據了解，疑兇曾因藏有兩把刀，被控一項管有攻擊性武器罪。此外，疑兇有自己的Youtube Channel及Facebook帳戶，更在一條影片中指自己受人跟蹤，故從南非逃至香港；又表示自己受「精神攻擊」及被人破壞自己的人生、工作及家庭。

即看疑兇Youtube影片截圖：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士。詳情即看：【下一頁】

【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀。詳情即看：【下一頁】

【西環命案】死者的士司機屬家庭經濟支柱　18歲大女剛入讀中文大學。詳情即看：【下一頁】

據了解，疑兇中文名為「蔡南生」，為南非混血兒，消息指與家人居住。此外，疑兇有自己的Youtube Channel，名為「Matthew Choi」。他上載多條影片，其中一條提及自己任職網絡工程師，但受到別人集體跟蹤（Gang Stalking）及對他作出「精神攻擊」，以「V2K」（Voice to skoll、微波傳聲技術）洗腦。他更指自己被別人摧毀自己的人生、工作及家人。

另外，疑兇前年十月涉嫌管有兩把分別長28厘米菜刀及24厘米的刀，刀背刻有「my elf weapon」、「我的精靈武器」的意思。他當時被控一項管有攻擊性武器罪。而控方曾經在庭上指，報告沒有顯示被告有精神病，但性格偏激，而其叔叔曾提及他患有精神分裂及經常自言自語，故法庭曾一度將被告交小欖精神病治療中心看管；但後證實被告並無精神病。疑兇最終因證據不足脫罪。

警方今日（13日）下午再發放疑兇照片，指相信疑犯極度危險，不排除有暴力傾向。任何人如目擊案件或有資料提供，請即致電28607817或97091695與調查人員聯絡。

警方提供疑兇照片，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請即致電28607817或97091695與調查人員聯絡。（警方提供）

更多健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
10:48 2021/10/12
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【西環命案】死者的士司機屬家庭經濟支柱　18歲大女剛入讀中文大學
17:21 2021/10/12
【西環命案】死者的士司機屬家庭經濟支柱　18歲大女剛入讀中文大學
【自私司機】的士司機前座放雨傘雜物　乘客炮轟「自私污糟邋遢」網民反應兩極
今日 13:04
【自私司機】的士司機前座放雨傘雜物　乘客炮轟「自私污糟邋遢」網民反應兩極
【小心駕駛】雙黃線開車門欲上的士　未關門司機即開車男子遭拖行跌倒
今日 13:00
【小心駕駛】雙黃線開車門欲上的士　未關門司機即開車男子遭拖行跌倒

你可能感興趣

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
10:48 2021/10/12
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
的士 西環 網絡工程師 記者 司機 謀殺 工程 YouTube 香港 英國

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
23:51 2021/10/12
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？
今日 08:40
【圓規襲港】天文台預料下午4點維持8號風球　幾點「落波」不用返工？