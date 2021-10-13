【西環謀殺案】西環的士司機被殺案　疑兇晚上於南丫島被捕

西環的士司機昨凌晨5時遇襲，事後證實死亡，警方日前通緝一名白色肌膚黑髮男子，不排除有混血血統，年齡為30至35歲，1.8米高，黑頭髮。據了解，疑兇曾因藏有兩把刀，被控一項管有攻擊性武器罪。此外，疑兇有自己的Youtube Channel及Facebook帳戶，更在一條影片中指自己受人跟蹤，故從南非逃至香港；又表示自己受「精神攻擊」及被人破壞自己的人生、工作及家庭。警方晚上於南丫島拘捕疑兇。從讀者提供的圖片顯示，警員穿著疑似防暴裝備進行搜索，更有警員持盾。警方及後拘捕涉案疑兇，疑兇當時身穿紅衣，並由最少8名警員押送。

即看警方行動：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即看疑兇Youtube影片截圖：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死 警方列謀殺案追緝一名外籍人士。詳情即看：【下一頁】

【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕 警方發現懷疑兇器菜刀。詳情即看：【下一頁】

【西環命案】死者的士司機屬家庭經濟支柱 18歲大女剛入讀中文大學。詳情即看：【下一頁】

據了解，疑兇中文名為「蔡南生」，為南非混血兒，消息指與家人居住。此外，疑兇有自己的Youtube Channel，名為「Matthew Choi」。他上載多條影片，其中一條提及自己任職網絡工程師，但受到別人集體跟蹤（Gang Stalking）及對他作出「精神攻擊」，以「V2K」（Voice to skoll、微波傳聲技術）洗腦。他更指自己被別人摧毀自己的人生、工作及家人。

另外，疑兇前年十月涉嫌管有兩把分別長28厘米菜刀及24厘米的刀，刀背刻有「my elf weapon」、「我的精靈武器」的意思。他當時被控一項管有攻擊性武器罪。而控方曾經在庭上指，報告沒有顯示被告有精神病，但性格偏激，而其叔叔曾提及他患有精神分裂及經常自言自語，故法庭曾一度將被告交小欖精神病治療中心看管；但後證實被告並無精神病。疑兇最終因證據不足脫罪。

警方今日（13日）下午再發放疑兇照片，指相信疑犯極度危險，不排除有暴力傾向。任何人如目擊案件或有資料提供，請即致電28607817或97091695與調查人員聯絡。

▲ 警方提供疑兇照片，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請即致電28607817或97091695與調查人員聯絡。（警方提供）

更多健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒