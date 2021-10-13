【不離不棄】媽媽遇車禍癱瘓需插鼻胃管進食　孝順女辭工貼身照顧：換我當媽媽

▲ 內地一名28歲女生得知媽媽遇車禍後，決定辭工照顧她。

媽媽遇車禍致癱，孝順女辭工貼身照顧。內地安徽宿州一名28歲舞蹈老師，媽媽不幸遭遇車禍長期卧床，生活無法自理，決定辭工貼身照顧她。她細心地利用鼻胃管餵食，每天為媽媽擦身體，又不時在病床邊起舞，望給予對方鼓勵。

辭工照顧媽媽

據內媒《紫牛新聞》報導，現年28歲的劉曉丹（化名），原本在江蘇南京一所舞蹈學校擔任老師。今年5月30日晚，她下班後收到弟弟來電，得知媽媽遇車禍，趕緊乘車回安徽老家。經醫生搶救後，媽媽脫離危險期，卻癱瘓在床，幾乎沒有意識。醫生指若不轉到大城市治療，媽媽恐變植物人。

輾轉之下，媽媽獲安排到江蘇南京紫金醫院治療。由於弟弟還在上中學，爸爸要工作，家中沒有其他人能照顧媽媽；劉曉丹思量過後，在今年8月辭去工作，長伴在媽媽身旁。

醫生告訴我，這半年是黃金康復期，所以不想錯過這段時間，想讓媽媽可以恢復得更好。

劉曉丹細心地照顧媽媽，每天早上8點替她梳洗後便會準備午飯。她指，為了避免食物堵塞胃道，會將飯菜切成小塊，用攪拌機打碎，再以大針筒將打成糊狀的食物推入鼻胃管，每天需要餵食6次。劉曉丹指餵飯不難，最難的是抱媽媽上下床，最初完全抱不動她，護士從旁協助才能成事。

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母女互換角色

她笑言兩母女像是換了角色，媽媽變得像3歲小孩一樣，無時無刻想要親人陪伴，「我希望媽媽可以在我面前盡情地撒嬌」。在照顧媽媽期間，她亦想起小時候被照顧的片段，更能體會做媽媽的辛酸。

為了給予媽媽支持和鼓勵，劉曉丹不時在她身邊跳舞。她形容媽媽是「最忠實的觀眾」，

每次看完我跳舞，她都會不停笑。希望我跳的舞蹈可以給予媽媽力量，讓她每天都可以開開心心的，從而更加有利於身體恢復。

在女兒和醫護人員悉心照顧下，劉母的情況有改善，能夠做出伸手指的簡單動作。劉曉丹指希望陪伴媽媽度過「黃金康復期」，之後再重投職場，賺取醫藥費來照顧她。

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責任編輯：王明芳