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【新冠疫苗】陳肇始料打第三針只是時間問題　劉宇隆倡醫護、機場員工亦可打第三針

社會 15:25 2021/10/13

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陳肇始料打第三針只是時間問題，劉宇隆倡醫護、機場員工亦可打第三針（資料圖片）

世衞專家組日前建議中度及嚴重免疫功能低，及逾60歲已接種國藥及科興人士，應注射第三針加強針。食衞局局長陳肇始今（13日）透露，專家委員會正審視更多本地數據，相信打第三針只是時間問題，而目前本港兩種疫苗，即科興及復必泰都足夠應付；衞生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦透露，委員會下星期中後期會開會討論，其個人認為曾打科興的高風險群組，亦可打第三針。

劉宇隆今接受電台訪問指，其個人認為一些風險較高的群組，如前線醫護人員、在機場工作人員、體弱人士，如腎衰竭、接受器官移殖人士或癌症病患者，亦可接種第三針，但稱何時接種則要考慮很多情況，如國家開關的時間，如在冬奧後，本港則要開始部署，同時可參考智利數據，因當地已進行大規模第三針接種； 至於可否溝針接種另一平台的疫苗，劉則認為可以再討論。

最多健康台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：鄧凱文 

 

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