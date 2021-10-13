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【新冠肺炎】 陳肇始：港版健康碼模式與澳門類似　或紀錄使用者行蹤、病毒檢測結果

社會 15:53 2021/10/13

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陳肇始稱港版「健康碼」模式與澳門類似，港府付數百萬寄運阿斯利康疫苗（資料圖片）

港府正積極爭取與內地往來免檢，並指會研究推出港版「健康碼」。食衞局局長陳肇始今（13日）指，相信港版「健康碼」運作上會與澳門模式相類似，當中可紀錄使用者的行蹤、接種和病毒檢測紀錄，強調內地重視風險管理，本港亦不希望通關為內地帶來額外風險。至於「健康碼」會否與「安心出行」互通，陳肇始稱創新及科技局正研究。 

此外，港府昨日公布，已捐出750萬劑阿斯利康新冠疫苗，陳肇始今再解釋，港府作出相關決定除了是嚮應世衞呼籲，亦考慮到即使日後有需要接種第三針，本港現有兩款疫苗亦足以應付港需求。不過她指，基於保密協議，不能透訂購阿斯利康疫苗涉及的金額，只能指包裝和運送費用涉及數百萬元，費用由港府支付。

最新健康台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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