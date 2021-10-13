【靚太安樂窩】首次抽白居二即中買居屋　90後情侶45萬打造592呎安樂窩

▲ 90後屋主花約45萬全爆全屋，目的打造一個舒適和諧的安樂窩。

白居二首抽即中感覺如「中六合彩」，的確是不少小資情侶上車的好方法。有90後情侶白表抽籤成功一擊即中，一圓上車夢。難得中籤，他們更絞盡腦汁，花3個月時間設計構思，打造屬於自己風格的安樂窩。

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這對90後情侶於2019年8月抽中「白居二」位於小西灣一個實用面積為592呎居屋單位，同年11月開始裝修。鍾情單位設計簡約且實用的二人，決定打爆全屋，並以暖色和木系作主元素，為這個安樂窩營造和諧氣氛。

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3房2廁變2房1廁 廚房改開放式

由於屋主着重室內空間感，所以在參考過外國家居設計圖後，將三房變兩房，妥善擺放大衣櫃及家具。更拆除廚房牆改成開放式，增設中島式枱面設計，既增加時尚感，又可方便招待朋友。

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個人特色融入家居設計

偏愛簡約時尚風格的戶主希望家居設計是「長青款」又帶點自然質感。因此，特意採用木紋地板和家具，再配上大地色系牆身及花紋磚，簡約而不簡單。另外，戶主為緬懷兒童家居回憶，更特別在淋浴間採用淺綠色特色牆。

工程詳情：

裝修時間：約3.5個月

總裝修設計費用約 45 萬，當中包括：清拆工程、油漆水電工程、泥水工程及全屋傢俬訂造連安裝等。

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責任編緝：張懿慧