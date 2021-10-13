楊千嬅演唱會珠海站出現假門票　主辦商澄清：未有公開售票

▲ 楊千嬅內地巡唱正在籌備。

近日內地有人利用《楊千嬅25週年巡迴演唱會》珠海站發放假消息，用行騙手法售票，主辦單位為免觀衆受騙，蒙受損失，特此於今日發出嚴正聲明，強調珠海站從未有公開售票！

楊千嬅公司方面表示，巡迴演唱會一直在籌備中，一定再繼續下去，希望大家留意楊千嬅香港經理人公司「正向文化娛樂」及「特高娛樂」官方宣佈為準。

▲ 千嬅為阿Lam慶生。

早前在內地演出《我們的歌3》的千嬅，跟節目另一嘉賓林子祥惺惺相惜，日前阿Lam生日，千嬅跟節目組更一同為林子祥慶祝生日。

同場加映：Yumi+Archie訪問