楊千嬅演唱會珠海站出現假門票 主辦商澄清：未有公開售票 娛樂 16:16 2021/10/13 分享： 熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 楊千嬅內地巡唱正在籌備。 近日內地有人利用《楊千嬅25週年巡迴演唱會》珠海站發放假消息，用行騙手法售票，主辦單位為免觀衆受騙，蒙受損失，特此於今日發出嚴正聲明，強調珠海站從未有公開售票！ 楊千嬅公司方面表示，巡迴演唱會一直在籌備中，一定再繼續下去，希望大家留意楊千嬅香港經理人公司「正向文化娛樂」及「特高娛樂」官方宣佈為準。 ▲ 千嬅為阿Lam慶生。 早前在內地演出《我們的歌3》的千嬅，跟節目另一嘉賓林子祥惺惺相惜，日前阿Lam生日，千嬅跟節目組更一同為林子祥慶祝生日。 同場加映：Yumi+Archie訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【行走中CD】楊千嬅成內地真人騷常客 《我們的歌》跟林子祥同組鬥歌藝 13:15 2021/09/15 【行走中CD】楊千嬅成內地真人騷常客 《我們的歌》跟林子祥同組鬥歌藝 【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象 老爺直言：從小就看你拍戲 12:05 2021/07/12 【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象 老爺直言：從小就看你拍戲 【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出 劉俊謙演梅姐知己張國榮 12:43 2021/08/18 【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出 劉俊謙演梅姐知己張國榮 你可能感興趣 【行走中CD】楊千嬅成內地真人騷常客 《我們的歌》跟林子祥同組鬥歌藝 13:15 2021/09/15 【行走中CD】楊千嬅成內地真人騷常客 《我們的歌》跟林子祥同組鬥歌藝 【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象 老爺直言：從小就看你拍戲 12:05 2021/07/12 【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象 老爺直言：從小就看你拍戲 【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出 劉俊謙演梅姐知己張國榮 12:43 2021/08/18 【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出 劉俊謙演梅姐知己張國榮 楊千嬅 歌手 演唱會