【新冠疫苗】何栢良倡已打2針科興長者溝打復必泰　形容效果好很多亦十分安全

▲ 何柏良倡已打2針科興長者溝打復必泰，形容效果好很多亦十分安全（資料圖片）

世衞專家組日前建議中度及嚴重免疫功能低，及逾60歲已接種國藥及科興人士，應注射第三針。港大感染及傳染病中心總監何栢良解釋，世衞從掌握南美洲的數據認為，該2個組別人士接種3劑疫苗才算完成接種，因他們完成接種兩針後無抗體反應或抗體水平不足，其中大部分歐美地區會為中至重度免疫力不足人士隔一個月後注射第三針。

至於逾60歲已接種滅活疫苗人士，第三針可否接種復必泰，何栢良指，內地、土耳其、歐美已累積不少相關數據，暫時顯示是十分安全，效果亦會好很多：「抗體反應明顯比第三針打科興高很多」，他又指留意到行會成員葉劉淑儀，第三針溝打復必泰後抗體水平由雙位數大幅增至逾兩萬個單位，結果與其他已發表的科學期刊吻合。

至於上周五確診源頭不明的機場貨運工，衞生防護中心指，在其工作休息室中的一個微波爐驗出新冠病毒， 何栢良認為，大機會是由該名確診貨運工污染；他又指近3個月機場接二連三出現輸入相關個案，認為港府應採取更進取措施，包括公布機場、檢疫酒店及18類表列處所員工疫苗接種情況，及明確要求他們及教職員等接種疫苗，否則進入場所有所限制，或更頻密自費檢測。

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記者：鄧凱文