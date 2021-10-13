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【司法機構】灣仔法院大樓擬建大型法庭處理社會事件相關案　預計明年5月完成

社會 16:40 2021/10/13

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灣仔法院大樓擬建大型法庭處理社會事件相關案。(經濟日報資料圖片)

司法機構今日（十月十三日）表示，正計劃在灣仔法院大樓興建一所可容納多達50名被告人、100名法律代表，以及100名家屬、傳媒代表或公眾人士的大型法庭，主要用作應付涉及眾多被告人的社會事件相關和其他案件。該大型法庭及三個額外法庭和相關設施，會在擬建於加路連山道的新區域法院大樓啓用前的過渡期間使用。有關工程預計於2022年5月展開，並於2023年年中完成。
 
發言人說，有關大型法庭可容納50名被告、100名法律代表及100名家屬、傳媒代表或公眾人士，主要用作應付涉及眾多被告人的社會事件相關及其他案件。大型法庭與3個額外法庭及相關設施，會在擬建於加路連山道的新區域法院大樓啓用前的過渡期間使用，亦會補足新改建的西九龍法院大樓大型法庭。

司法機構表示，過去一年半，一直盡快優先處理急增的社會事件相關案件，同時確保妥善執行司法工作。除了一直透過招聘法官和委任暫委法官，致力增加司法資源外，亦持續盡量利用11座法院大樓約135個適合用作刑事案件聆訊的法庭，以處理每周約80宗社會事件相關案件的聆訊。

發言人說，截至今年7月底，各級法院已接獲超過1900宗社會事件相關案件，當中大約1400宗或74%已結案，司法機構預期絕大部分於裁判法院處理的案件將於今年底結案。

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責任編輯：洪芷晴

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