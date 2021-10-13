【新冠疫苗】衞生署上周接59宗打針後異常報告　其中13歲少年打次針復必泰後胸痛

▲ 衞生署上周接59宗打針後異常報告，其中13歲少年打次針復必泰後胸痛（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（13日）公布最新疫苗接種監測更新，截至10月10日過去一星期，衞生署曾接獲一宗懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗後20天內出現胸痛，情況穩定。

衞生署續指，上周共接獲59宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局（醫管局）呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。



而截至本周日晚上八時，本港市民合共接種了約882萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約454萬名，佔全港12歲或以上人口的67.3%。衞生署共接獲6,185宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



截至本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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記者：鄧凱文