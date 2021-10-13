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【同煲同BLOW】少爺占當奴睇BL劇吸收「腐能量」　艾粒聲演男男戀麻利徹底崩潰

娛樂 17:05 2021/10/13

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「黃Viu煲劇平台」推出由麻利主持的《同煲同BLOW》，首集邀恆仔趙善恆探討完熱血沸騰動畫後，今集轉話題，請來艾粒成員少爺占（甄子康）及當奴（唐劍康）大談近期熱爆的BL（Boy’s Love）世界，並齊聲演激情的男男情侶，令現場散發濃濃的「腐」味！
 
少爺占曾在廣播劇中飾演同性戀角色「朱艷強」而大受歡迎，之後不時以「朱艷強」名義開騷，早與BL結下不解緣。他說：「我都成日會睇BL劇為『朱艷強』取材，加上依家 BL 始終係大氣候，幾乎每套劇都會加入呢個元素。」

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他表示個人推介最近泰劇《Bite Me The Series》，指因為兩位男主角顏值高。

相反，當奴坦言起初對BL有點抗拒，直到日劇《大叔的愛》令他開拓新眼界：「開頭真心抗拒，但連日本都開始拍呢類題材，我就開始睇吓《大叔的愛》。我好鍾意入面嘅『阿牧』林遣都，覺得佢演到好內斂嘅感覺。」

BL劇主角個個靚仔

雖然艾粒在「黃Viu」煲BL劇期間接收不少「腐能量」，但對於要親自合演BL劇，他們的隱憂竟是顏值不夠。

少爺占笑言：「拍BL劇要狀態好好，少少水腫都唔得㗎，因為個個都靚仔嚟，我見啲男主角髮型好硬，點吹都唔會亂，所以如果對自己個樣唔夠信心都拍唔到BL。」

搞笑聲演男男激情

至於當奴比較鍾情古代BL劇，本身是《哲仁王后》粉絲的他稱：「《哲》係講一個現代直男穿越咗去古代王后嘅身體入面，我好鍾意呢類題材，始終喺古代BL唔係咁容易接受，好多故事都發生喺錯摸嘅世界，禁忌得嚟又帶啲含蓄。」
 
麻利即場考驗艾粒的配音功力，要求他們重新為兩部BL劇《To My Star》及《Close Friend》配音，當看到兩位男主角「滾床單」的片段，少爺占與當奴發揮搞笑本色聲演激情男男，配以無厘頭對白及尖叫聲，令麻利大嘆劇中的浪漫氛圍被徹底崩壞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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