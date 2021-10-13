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【天氣預測】天文台預測周末短暫見陽光　下周一轉涼市區最低19度

社會 17:08 2021/10/13

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天文台預測周末短暫見陽光，下周一轉涼市區最低19度。

香港一週經歷兩個熱帶氣旋來襲後，週末終於見陽光，而由下週開始天氣開始轉涼入秋，天文台預測星期一早上7時市區最低氣溫只有19度，部份地區更低至17度，市民要注意溫度上的變化。

天文台預測，明日日間短暫時間有陽光。氣溫介乎25至29度。海有大浪及湧浪。而星期五間中仍有驟雨。週末至下週初轉涼及乾燥，早上氣溫逐步下降。

天文台表示，熱帶氣旋圓規會在今明兩日橫過海南島，隨後移向越南北部。受圓規的外圍雨帶影響，廣東沿岸今明兩日仍有驟雨。預料一個低壓區會在接近週末至下週初為南海中北部帶來不穩定天氣。而一股乾燥的東北季候風會在週末期間抵達華南沿岸，下週初天色好轉及稍涼。

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記者：李榮忠

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