【THE大學排名】本港3間大學法律系排名均大跌　理大商科升至全球25位為香港各院校之首

▲ 理大商科升至全球25位，為香港各院校之首。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（13日）公布最新公布「法律」（Law）、「教育」（Education）、社會科學（Social Science）及商業經濟（Business & Economics）四個學科的大學排名。其中法律方面，本港3間上榜大學排名均大幅下跌，港大及城大分別排第36及56位，比去年排名下跌15及25位，中大則跌出首百位。

THE 2022世界大學學科排名自上月起陸續揭盅，排名按教學、研究及論文引用等5個範疇、共13項指標評分。繼早前公布「臨牀與健康」及「生命科學」、「計算機科學」、「工程」等6科排名，THE今再公布多四科排名。

THE早前公布「計算機科學」（Computer Science）及工程（Engineering）兩個學科的大學排名，詳情即看：【下一頁】

有關法律系的排名涉及257間來自39個國家或地區的大學，排名評分佔最重為教學及學習環境，佔總分的32.7%，其次為大學所做的研究，佔30.8%。全球排名三甲依次為美國史丹福大學、英國劍橋大學及美國紐約大學。香港有3間學校上榜，排名均比去年下跌，其中排名最高的港大為第36名，比去年下跌15位；城大則排56名，比去年跌25位。中大排101至125位。

至於商業經濟排名則涉來自72個國家或地區的795間大學，美國麻省理工及史丹福大學並列首位，英國牛津大學則排第3。本港連續6年有5間院校打入首一百位，理大與科大去年並列香港首位，均排全球29位，今年理工大學排名上升，列25名；科大排名則降至33名。緊追其後為列34名的港大，微升2位；中大亦升1位至58名，城大排名則大幅下跌22位至94名，浸大則排201至250位。

至於教育方面，排名涉及597間大學，全球三甲均為位於美國的大學，依次為史丹福大學、加州大學柏克萊分校及哈佛大學。港大在香港各上榜大學中排名最高，與北京清華大學並列全球第6，惟比去年排名降1位。中大則由去年列41躍升至今年21位。浸大則排201至250位。

社會科學全球三甲依次為英國牛津大學、美國麻省工及美國史丹福大學。本港上榜的大學中，港大排名最高，列33位，但比去年下降7位；理大排81位，升1位；中大跌幅最高，排85名，跌23位。城大及科大則排101至125位，浸大排201至250位。

各大院校於臨床與健康、生命科學、物理科學及心理學4個學科範疇的排名，詳情即看：【下一頁】

中大回覆查詢時表示，校方矢志達致教研卓越，培育優秀且對社會有承擔的人才。不同的排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果。中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區 。

理大表示，一直在教育、科研及知識轉移等方面不斷追求卓越，欣悉商科及社會科學兩大學科之排名均有上升，校方會以排名相關的資料及其他形式的評核作為參考，不斷求進，並會繼續竭力為學生提供優質教學，通過卓越科研支持社會經濟發展，為香港、國家及世界作出貢獻。

科大商學院則表示，會繼續參考全球主要排名，以助了解各學科和課程的表現，以及需完善的地方，將一如既往，不斷求進。

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記者：黃悅晴