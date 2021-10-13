莫文蔚透過時裝宣揚關愛動物　 Karen歷年不遺餘力推動環保

▲ 莫文蔚化身「莫貓寶貝」。

莫文蔚日前現身「2021 Green Challenge可持續時尚大賞」，傳遞環保理念，並呼籲大家愛地球從「衣」開始，力挺可持續時尚。

莫文蔚在活動上身著藍色水波紋牛仔禮服，是由可降解的天然材料製成，當中藍色象徵著蔚藍的地球，水波紋象徵著海洋，點綴的亮片象徵著漫天星空。

這套禮服並根據莫文蔚的原創虛擬漫畫人物「莫貓寶貝」精心設計打造的，「莫貓寶貝」的出現正是為了傳達保護地球、守護瀕危動物的信念。

▲ 「莫貓寶貝」的出現正是為了傳達保護地球、守護瀕危動物的信念。

莫文蔚一直希望能通過演出來呼籲大家保護動物及生物多樣性，在創辦了「莫貓寶貝」的漫畫形象後，在「絕色」演唱會中首次公開了真人版「莫貓寶貝」，成為演唱會的一個重磅嘉賓，讓演唱會成為宣導關愛動物的一個新途徑。

早在2014年莫文蔚就曾在成都演唱會上為她領養的月熊演唱了歌曲《寶貝》，演唱會上熊也成了主角，用自己的方式不遺餘力地宣傳對動物的愛與保護。

這次莫文蔚化身「莫貓寶貝」，把漫畫中的形象又帶到了現實，希望大家對動物多一些愛與關注，呼籲人與自然和諧相處。

▲ Karen希望大家對動物多一些愛與關注，呼籲人與自然和諧相處。

莫文蔚多年來大力支持各大慈善團體，不斷地為環保和可持續主題發聲，她目前是眾多公益大使的身份，包括UNICEF, SPCA, Animals Asia Foundation, Habitat for Humanity, 和 Enlighten-Action for Epilepsy。

2018年莫文蔚與家人成立「莫理士愛心行動基金」，主要幫助兒童學習進修及替動物爭取福利。她還參與過關愛遺棄動物、呼籲拒絕購買及使用象牙製品、保護白海豚、支援領養動物等活動，她表示：「大自然的世界是需要依靠人來守護與尊重的，你我都有責任好好珍惜地球上的一切。」

同場加映：Yumi+Archie訪問