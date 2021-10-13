【癌症治療】癌末患者接受新療法腫瘤8星期內消失　科學家：對末期頭頸癌療效明顯

▲ 英國科學家研究發現一種新療法，對末期頭頸癌患者療效尤為顯著。

英國科學家研究發現一種新療法，對末期頭頸癌患者療效尤為顯著。一名77歲末期喉癌患者在接受「免疫療法」試驗後，成功殺死體內癌細胞，擺脫癌症陰影。科學家表示，這種新療法能縮小頭頸癌末期患者的腫瘤，或可成為對抗末期癌症的最新武器。

據《衛報》報道，77歲男子Barry Ambrose在2017年發現患上末期喉癌，當時癌細胞已轉移至肺部，只剩下紓援治療一途。後來他被醫院詢問，是否願意參加抗癌人體試驗，於是決定應邀參加。

在參與這項試驗期間，他接受了一種「免疫治療藥物新療法」，結合nivolumab及ipilimumab兩種藥物，以觸發癌症患者自體的免疫系統來殺死癌細胞。在8星期後，他被告知喉嚨裡的腫瘤已徹底消失，上星期更跟妻子踏上郵輪之旅。

科學家發現，同時使用nivolumab及ipilimumab兩種藥物，能縮小末期「頭頸癌」患者的腫瘤，部分患者甚至完全找不到癌症跡象。而頭頸癌指的是位於頭頸部位的惡性腫瘤，當中包括口腔癌、鼻腔癌、鼻咽癌、喉癌、甲狀腺癌等。

而除了「頭頸癌」外，新療法對皮膚癌、腸癌、腎臟癌末期患者也具有相似療效。「英國倫敦癌症研究所」表示，雖然目前只是第3期試驗的早期結果，統計上並無顯著意義，但仍具有臨床意義，並指出部分患者的壽命延長了數個月或數年，並且帶來的副作用亦較輕。

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責任編輯：羅嘉欣