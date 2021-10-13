【救急扶危】男子酒駕遇車禍昏迷　熱心醫護染髮途中衝出髮型屋救人

▲ 男子酒駕遇車禍昏迷，熱心醫護染髮途中衝出髮型屋救人。

救人要緊！內地一名男子酒後駕駛電動車時發生意外，從車上摔倒昏迷。當時兩名在附近髮型屋理髮的女醫護得悉事件後，不顧頭上塗滿染髮劑，立即衝出髮型屋救人，所幸，男子經送院搶救後沒有大礙，兩名醫護的熱心舉動獲網民大讚，她們事後接受訪問時謙虛表示，這只是醫護應該做的事。

根據內地媒體報道，事發於10月7日晚上，南京一名男子酒後駕駛電動車，當時他未有帶上頭盔，剛好路面濕滑，他從車上摔下昏迷，臉上滿佈血跡，周圍陸續聚集了很多人，但大家都不敢隨意上前觸碰傷者。當時麻醉科研究生徐妍及護士王倩在附近一間髮型屋理髮，並從髮型師口中得知事件。

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由於徐妍的頭上已塗抹染髮劑，所以王倩先趕到現場幫忙，她為傷者簡單檢查，了解情況後隨即發訊息讓徐妍過來。徐妍憶述，當時頂著滿頭的染髮劑出去確實感到挺尷尬，但她認為無論如何都要出去救人，所以立刻轉頭對理髮師說，「沒事，我現在出去看一眼病人，救人最重要！」

徐妍曾在醫院實習一年，擁有應對突發事件的經驗，她到場後先用手機的電筒照射患者的瞳孔，發現他的瞳孔反應正常，脈搏跳動較強，面色紅潤，故認為沒有生命危險，不過他當時臉上有傷，她告訴現場的民眾，「病人不需要按壓，只是短暫昏迷，還是盡快送到醫院比較好。」

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在救護車到來後，徐妍向救護員講述傷者情況，並留下自己的電話號碼給傷者家屬，救護員為傷者進行簡單檢查後，便將其送到附近醫院治療。「在救護車到來後，受傷男子的眼睛已經能夠睜開了，逐漸有了意識」，直到後來確認患者身體情況穩定後，徐妍才完全放下心來。

傷者在翌日致電她，指身體恢復得很好，並希望表示感謝，但徐妍拒絕了，她說：「感覺這些都是醫護人員應該做的，只要病人平安就好」。她接受傳媒訪問時又表示，衝出髮型屋時，沒有想到自己的形象，「當時想的是生命要緊，為什麼要考慮形象呢？ 」。這段短短數分鐘的影片在網上瘋傳，而兩名醫護的熱心舉動亦受網民大讚。

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責任編輯：羅嘉欣