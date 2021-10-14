【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員　武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動

▲ 歐錦棠獲邀為NowTV的終極格鬥冠軍賽（UFC）節目擔任評述員。（Ivan Chung 攝）

NowTV與終極格鬥冠軍賽（UFC）達成播放協議，將這項世界級的體育賽事帶給香港觀眾，並邀得本身是武林高手的星級主持歐錦棠，聯同本地綜合格鬥拳手楊景皓和鄧學謙一起任評述員。

棠哥歐錦棠接受TOPick專訪，分享當UFC評述員的感受外，更談到武術對他的影響。

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回望本地MMA發展

歐錦棠回於1993年11月首次看UFC：「當時仍然是錄影帶的年代，以前香港沒有太多人會討論UFC，只是圍內的圈子會討論。有互聯網後，可以重溫比賽片段及精華，格鬥運動終於到達了新紀元。」

其實當年美國UFC和日本PRIDE剛流行，令香港搏擊迷對MMA產生興趣，可是那些年的互聯網未如現在方便，而除歐錦棠在2000年與友人資出版的《新格鬥》武術雜誌外，為本地拳迷提供MMA相關資訊的重要媒體。

相隔多年，他認為：「香港人對MMA的認識好了很多，最重要是有班年輕人投身這項運動，有人成為職業拳手，有些則由愛好者身份變成玩這種武術，可能成為教練或有屬於自己的武館，一直在推行。」

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▲ （Ivan Chung 攝）

評述工作比想像中難

現在成為香港首位UFC粵語評述員之一，歐錦棠謂：「興奮過於一切，第一個在香港推出雜誌來宣揚UFC，現時來收割，居然當第一個在香港評述現場節目。需要準備的功夫有很多，更多的是臨場發揮。」

不過連對搏擊運動及主持工作有豐富經驗的他，也坦言評述工作比想像中難：「大會給予我們拳手的資料，但這樣是不足夠的，我的聲音是無間斷地出現，不能說廢話，需要到肉。」

此外，他表示：「廣東話旁述需要有廣東話的貼地，有網友提議我將招式名轉成廣東話，我也在此花了功夫，是困難的。當然兩位拍檔可助我說一些較深層的技術。」

▲ （Ivan Chung 攝）

將暴力減至最低

外界有聲音批評UFC很暴力，歐錦棠坦言：「拳賽是暴力的。武術就是這樣，其刺激性也在此，將其發揮放到最大，局限放到最細。」

不過他指，所有拳證都非常專業：「拳證會時刻留意兩個拳手的狀態，只要看見有任何不妥，即使拳手未有躺下，也會停止賽事。有時候會有觀眾投訴為何突然停止賽事，因為並非大家看見拳手有否受傷，而是拳證在保護拳手。我覺得已將暴力減至最低。」

▲ （Ivan Chung 攝）

武術影響人生觀

歐錦棠曾習泰拳、趙家太祖拳、跆拳道等，現時主力修練全接觸空手道等，作為一名武者，武術對棠哥人生影響甚遠：「曾經有人問我武術與演戲二選一，如果要我去選那真的是很痛苦，我真的不想有這一天。」

「武術是離不開我的。」棠哥說：「到了這個年紀，仍然可選擇較激烈的搏擊運動。年紀愈大，我便將它轉換成柔一點的功夫，用來養生等。多年來，戲劇藝術是源於生活，從生活中感受，便是戲劇的養份。」

他感慨稱：「人總會有情緒不好或失落的時候，但武術便有助我提升鬥志，令我覺得『一定得嘅』。打完之後便好像甚麼也忘掉了，整個人都可站起來，精神狀態都恢復了。」

▲ 歐錦棠獲邀為NowTV的終極格鬥冠軍賽（UFC）節目擔任評述員。（Ivan Chung 攝）

記者：梁樂欣