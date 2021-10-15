【大閘蟹】秋風起食大閘蟹　中醫教DIY紫蘇葉飲品解蟹毒【附做法】

▲ 吃大閘蟹的時節到了，中醫教自製飲品解蟹毒。

秋風起，蟹膏肥，又到了吃大閘蟹的時節！註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，蒸大閘蟹蟹時可以加些紫蘇葉，以解海鮮的毒。她教大家自製一款用紫蘇葉炮製的飲品，有助解魚蟹毒。

梁醫師教大家製作的是「檸檬紫蘇葉冰糖醬」，加水沖泡成為飲品，可減低海鮮的寒濕，亦有助抵抗外感風寒。

材料

檸檬：5至6個

紫蘇葉：30克

冰糖：200克

蜂蜜：2大湯匙

食材功效

檸檬：開胃消滯、生津止渴

紫蘇葉：發汗散寒、行氣健胃、安膽、解魚蟹毒

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做法：

用熱水消毒容器5至6分鐘

洗淨檸檬表皮後，切片去核

紫蘇葉撕成小塊

檸檬、冰糖交錯放入鍋內，用小火煮滾後攪拌一下

加入蜂蜜後，再攪拌一下

然後加入紫蘇葉，拌勻後熄火，焗5分鐘

煮好後，倒進玻璃瓶內，放雪櫃保存

進食時，可因應自己的口味加入果醬，加熱水沖調

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣