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【大閘蟹】秋風起食大閘蟹　中醫教DIY紫蘇葉飲品解蟹毒【附做法】

保健美顏 15:04 2021/10/15

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

吃大閘蟹的時節到了，中醫教自製飲品解蟹毒。

秋風起，蟹膏肥，又到了吃大閘蟹的時節！註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，蒸大閘蟹蟹時可以加些紫蘇葉，以解海鮮的毒。她教大家自製一款用紫蘇葉炮製的飲品，有助解魚蟹毒。

梁醫師教大家製作的是「檸檬紫蘇葉冰糖醬」，加水沖泡成為飲品，可減低海鮮的寒濕，亦有助抵抗外感風寒。

材料

  • 檸檬：5至6個
  • 紫蘇葉：30克
  • 冰糖：200克
  • 蜂蜜：2大湯匙

食材功效

  • 檸檬：開胃消滯、生津止渴
  • 紫蘇葉：發汗散寒、行氣健胃、安膽、解魚蟹毒

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做法：

  • 用熱水消毒容器5至6分鐘
  • 洗淨檸檬表皮後，切片去核
  • 紫蘇葉撕成小塊
  • 檸檬、冰糖交錯放入鍋內，用小火煮滾後攪拌一下
  • 加入蜂蜜後，再攪拌一下
  • 然後加入紫蘇葉，拌勻後熄火，焗5分鐘
  • 煮好後，倒進玻璃瓶內，放雪櫃保存
  • 進食時，可因應自己的口味加入果醬，加熱水沖調

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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