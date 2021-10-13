【大閘蟹】過量進食大閘蟹或「中蟹毒」 中醫推介食療及穴位按摩急救

▲ 中醫推介食療及穴位按摩急救.

入秋又到每年最熱門嘅「大閘蟹」節，今年10月至12月正值大閘蟹當造，每家每戶都會購入十隻八隻與家人朋友共享。但正所謂「少吃多滋味、多吃壞肚皮」，愛蟹人士若獨食過多大閘蟹，很可能會引致身體不適，如：腹痛、肚瀉、嘔吐、皮疹、痛風等症狀。如何食得開心、食得放心？出現不適後該如何急救自救？等中醫師教教你。

螃蟹，不論品種，皆屬寒濕之品，而且蛋白質含量甚高，過量食用容易出現消化不良，素體脾胃較弱的人更會造成胃脹、腹痛、肚瀉、嘔吐等不適；女性亦須注意寒濕之品導致宮寒而引起的月經病如痛經、經血夾血塊等等。為預防腸胃不適，可於烹煮及食用時下一些小功夫，中和大閘蟹的寒性：



1.蒸煮大閘蟹時，加入紫蘇葉及薑同煮，紫蘇葉和薑皆屬辛溫之品，可中和大閘蟹的寒濕。



2.進食時配搭溫中和胃的飲料，如：陳皮茶、薑水、普洱、紅茶等，具健脾袪寒的作用。



3.避免同時進食其他性質寒涼的食品，如啤酒、龍井茶、抹茶、西瓜、柚子、杮等。

一旦「中蟹毒」而出現上述的不適症狀，可透過以下一些食療及穴位按摩急救自救：

中醫食療



1.蘇葉茶



做法：將15-20克紫蘇葉搗爛，泡水焗5-10分鐘即可，飲用時可加入少量紅糖。

2.薑藕汁



做法：將500克生藕和50克生薑搗爛成汁，分次飲用。

3.冬瓜汁



做法：將新鮮冬瓜去皮洗淨後，切粒榨汁後直接飲用。

穴位按摩



「中蟹毒」出現的不適多為脾胃症狀，因此采用脾胃二經的穴位進行按壓治療。



1.足三里穴



取穴：外膝眼垂直向下4橫指的距離



功效：調整脾胃、理氣消滯

2.梁丘穴



取穴：屈膝時，膝蓋外緣斜上方約2吋隆凸位置



功效：胃痛特效穴

3.天樞穴



取穴：肚臍水平線，向兩側旁開3橫指距離



功效：止腹痛、止瀉、止吐

以上食療及穴位治療均為緩急之用，若症狀較嚴重，未能於短時間內自行消除者，應立即求醫。另外，因大閘蟹屬高嘌呤食物，患有痛風人士應酌量進食大閘蟹，日常煎煮飲用一些利濕的中藥如土茯苓、白扁豆等防患未然。而孕婦們亦應慎食大閘蟹，因蟹具活血化瘀的作用，進食後可能導致子宮收縮。

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