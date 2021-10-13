【打風交通】新巴城巴下午5時起恢復有限度服務 車長改掛3號風球前候命出車
社會 18:17 2021/10/13
受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台星期二（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，並在今日下午4時40分改發三號強風信號。新巴城巴大部分日間路線已於下午5時起陸續恢復有限度服務。
據新巴城巴Facebook專頁，新巴城巴大部份日間路線將會於下午5 時起陸續恢復有限度服務，下列路線除外：
|暫停服務路線
|新巴NWFB
|9, 14, 15, 33X, 42C, 63, 66, 88X, 101X, 106P, 111P, 601P, 641, 680X, 682A, 682C, 792M, 796E, 798A, 798B, 905A, 948E, 971, 980X, 985, 988, X15
|城巴Citybus
|6, 6X, 43M, 61R, 70A, 73 , 77A, 102P, 107P, 118P, 182X, 260, 307P, 606X, 619X, 621, 686, 678, 681P, 907C, 930A, 933, 962, 962C, 962E, 962G, 969A, 969B, 969C, 973, 976, 981P, 982X, 989, B5, E21C, E22C, E22S, E22P, E22X, R8, X962
外勤人員在正式恢復服務前，亦有出外視察道路狀況。新巴城巴表示，希望在安全情況下，盡快恢復各條常規路線服務，並感謝一眾在颱風下工作的前線員工。
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責任編輯：陳昊淋