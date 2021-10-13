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【打風交通】新巴城巴下午5時起恢復有限度服務　車長改掛3號風球前候命出車

社會 18:17 2021/10/13

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新巴城巴大部分日間路線於下午 5 時起陸續恢復有限度服務。

受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台星期二（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，並在今日下午4時40分改發三號強風信號。新巴城巴大部分日間路線已於下午5時起陸續恢復有限度服務。

據新巴城巴Facebook專頁，新巴城巴大部份日間路線將會於下午5 時起陸續恢復有限度服務，下列路線除外：

  暫停服務路線
新巴NWFB 9, 14, 15, 33X, 42C, 63, 66, 88X, 101X, 106P, 111P, 601P, 641, 680X, 682A, 682C, 792M, 796E, 798A, 798B, 905A, 948E, 971, 980X, 985, 988, X15
城巴Citybus 6, 6X, 43M, 61R, 70A, 73 , 77A, 102P, 107P, 118P, 182X, 260, 307P, 606X, 619X, 621, 686, 678, 681P, 907C, 930A, 933, 962, 962C, 962E, 962G, 969A, 969B, 969C, 973, 976, 981P, 982X, 989, B5, E21C, E22C, E22S, E22P, E22X, R8, X962

外勤人員在正式恢復服務前，亦有出外視察道路狀況。新巴城巴表示，希望在安全情況下，盡快恢復各條常規路線服務，並感謝一眾在颱風下工作的前線員工。

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責任編輯：陳昊淋

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