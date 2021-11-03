【靚太廚房】秋冬滋潤推介桂花蜜山藥糕　中醫：淮山可健脾補腎止瀉潤膚

▲ 今集《靚太廚房》請來註冊中醫何慧欣教大家做一款養生滋潤甜品：桂花蜜山藥糕。

來到秋冬季節，今集《靚太廚房》請來註冊中醫何慧欣教大家做一款養生滋潤甜品：桂花蜜山藥糕。山藥（淮山）可以健脾補腎、止瀉潤膚，特別適合容易肚瀉、脾胃虛弱的人士食用，大家在乾燥的季節食用也可滋潤一下。

▲ 主持Ricca（左）、註冊中醫何慧欣（右）（湛斯雅攝）

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淮山具健脾及保腎功效

何醫師表示淮山屬白色食物，入脾經及腎經，有助健脾及保腎。進食後可改善脾胃較差及消化不良的情況。

減少他們胃脹及容易腹痛的情況。

此外，腎虛的人也非常適合進食淮山，例如經常有夜尿的人。

白色食物具美顏功效

脾胃功能改善，皮膚自然好。何醫師指除了吃淮山，還可以吃南北杏、雪梨、雪耳、百合這些白色食物，都可以滋潤皮膚。

在中醫角度來說，白色食物入肺經，肺主皮毛，令我們的皮膚功能更好。

黏性蛋白有益胃部

何醫師分享黏性蛋白可以幫助保護胃部的黏膜，除了淮山，秋葵、木耳、蓮藕都含有黏性蛋白，多進食能保護腸道，從而增強脾胃功能。

桂花蜜山藥糕材料

新鮮淮山 250g

桂花 10g

蜜糖 適量

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做法

1. 把淮山洗乾淨，切成小段。

2. 烚20分鐘直至完全熟透。

3. 淮山去皮。

4. 壓成泥狀。

5. 每50克淮山搓成圓球。

6. 用模具壓成喜歡的模樣。

7. 加上蜜糖、桂花，即成。

小貼士

何醫師指未烹調的淮山含有許多植物鹼和皂素，因此處理未烹調的淮山時，建議戴上手套，避免出現痕癢敏感的情況。

滋味養生甜品

以淮山入饌的桂花蜜山藥糕，口味清甜，有養生功效，是健康茶點的好選擇。何醫師續指，如想令可山藥糕賣相更吸引，可使用洛神花、蝶豆花製作成為粉紅、粉藍色山藥糕。

不過留意，雖然淮山可改善脾胃虛弱的問題，但如果大便乾結或者經常便秘的人士便不宜多吃淮山了。

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記者：王芷瑩