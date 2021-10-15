《煮戰》割傷手指兼落敗卻成為力量　前時裝公關轉戰廚房找出人生新方向

▲ 《煮戰》參賽者Carlina曾為時裝名牌公關，現轉戰廚房找出人生新方向。

由兩大星級名廚保哥（黃亞保）和Ricky（張錦祥）領軍12位廚壇精英的真人騷《煮戰》，已於上月播映完畢，大家是否記得當中的驚險一幕︰參賽者之一的Carlina為馬頭魚起肉時，一不小心割傷手指即時血流如注？原來這位媽媽級參賽者只是個業餘廚師，從前是時裝大牌的公關，由穿梭華麗的時裝展到走進熱辣辣的廚房，她表示入廚給了她前所未有的滿足感，最愛看見別人吃得開心並對她的廚藝加以肯定，就連家中的外傭姐姐也常說︰「yummy mum！」

▲ Carlina雖然在《煮戰》落敗，卻與一眾參賽者成為好友，最近更聯同節目主持江美儀及星級大廚Ricky及Jacky Yu飯聚，非常熱鬧。（受訪者提供）

翡翠台的烹飪比賽節目《煮戰》已經播映完畢，比賽以淘汰方式進行，每一集都有不同主題，由兩位參賽者根據題目決戰，節目掀起不少話題，皆因參賽者幾乎全是經驗豐富的職業廚師，因此他們烹調的菜色都極具睇頭。在一眾高手之中，惟獨於第三集慘被淘汰的Carlina是以業餘身份參加，其實她於去年亦參加了同一電視台製作的《疫境廚神》，Carlina緣何膽粗粗無端參加烹飪比賽？

媽咪去年在電視上看見《疫境廚神》招募參加者，她覺得我的廚藝不錯便叫我試一試，當時電視台只要求呈交一些烹飪過程的影片便可，被揀選的話可以得到購物禮券作為獎品，因為我平日自己也拍下了不少影片，心想只是舉手之勞，於是便參加，後來我有3條片都入選。

一天Carlina收到電視台的通知，《疫境廚神》將開拍成電視節目，參加者需要弄一味主題菜色給嘉賓享用，她就被邀請登上熒光幕一顯身手。今年Carlina再在網上看到《煮戰》的招募，心想也應該如《疫境廚神》般的輕鬆烹飪節目，於是沒太多考慮便參加了，後來才知道節目以比賽形式進行，而且參加的全屬香港廚藝界的猛人。

向爸爸偷師

Carlina的祖父是潮州人，也是位大廚，煮得一手出色潮州菜，而她的爸爸也傳承了祖父的廚藝，令一家人經常大飽口福。Carlina從小就愛走入廚房看爸爸煮?偷師。轉捩點是她到澳洲讀書的幾年間，每次中餐癮發作，就跑去買食材自己下廚，久而久之廚藝也進步不少，當然她每次遇到難題，都會向爸爸請教。

拍攝《疫境廚神》，食材指定要用臘味，我們潮州人最愛吃芋泥，我便想到將芋泥代替薯蓉入饌。但起初兩種食材分開烹調，味道總是不夾，爸爸便提議將臘味放入芋泥一拼蒸，結果非常入味。

Carlina表示她喜歡入廚的原因，就是因為菜色的創作過程很有趣，雖然自己在中菜方面較得心應手，但她卻不愛傳統，幸好先生也是個煮得之人，而且煮西餐較為出色，於是兩夫婦由拍拖開始便經常一起玩「煮飯仔」，Carlina現在已經創出了多道嶄新的fusion菜。

▲ 難得認識了星級名廚保哥，Carlina經常會向他請教各種烹飪技巧。（受訪者提供）

▲ Carlina認為比賽能讓她認清自己的水平，也確定了自己對烹飪的熱愛，因此她正修讀一個法國菜課程。（受訪者提供） ▼ 點擊圖片放大

輸比賽但贏友誼

當收到《煮戰》的比賽題目──「二百蚊煮出4人精緻料理」時，Carlina表示腦袋一片空白，由於時間相當緊迫，她只能在有限的時間內設計好餐單，然後就要把握時間加緊練習。

我的餐單有3道菜色，由於買?絕不平宜，所以我每次練習都要非常小心，要清楚知道哪裏出問題，不能靠估。我經常深夜才開始練習，事後還要清潔和收拾廚房至深夜一、兩點，第二天還要9時上班，雖然辛苦但也很享受。

在比賽中遇上高手，Carlina表示輸得心服口服，她檢討失敗的原因，是因為自己沒有實戰經驗，而且對食材的認識不多，還加上比賽中途發生割傷手指的意外，令自己未能在指定時間內完成所有工序，最後因為未能加入某些食材而令菜色失色不少。

她表示雖然比賽輸了，但卻贏了友誼，一班參加者加上節目主持江美儀以及兩位星級大廚都成了好朋友，現在還經常大夥兒飯聚。

我比賽時的頭盤是脆米蝦芒果甜辣salsa，但食材不停出水令我束手無策。我便向其他參加者求救，大家都很樂意幫我解決問題。而每一集在鏡頭前雖然只有兩位參加者決戰，但其實其他人也會特意到場支持，甚至幫其他人準備食材，這些都是大家鏡頭前看不見的。

難忘為媽媽炮製生日飯

至於比賽中發生的意外，算是她入廚以來最難忘的蝦碌事了︰

我當時其實不知道自己割傷手，但只見魚上不停有血滲出，心想我明明已把魚放血洗得乾乾淨淨，血從哪裏來呢？

Carlina認為比賽能讓她認清自己的水平，也確定了自己對烹飪的熱愛，所以她正修讀一個法國菜課程，她喜歡法國菜擺碟的精緻，希望將來可以再進修一個品酒課程。

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Carlina表示，親友見到她上電視之後，經常都會說要試她的手勢，因此她也樂於邀請他人回家作客，甚至會認真地裝飾餐桌，還會自製餐牌列出菜色。問到最難忘的一餐飯又是何時？她表示是特別為媽媽炮製的生日飯︰

自從我有了自己家庭及孩子之後，已甚少回家跟父母吃晚飯，媽媽很期望可以吃到我親手煮一餐飯。於是我便趁媽媽生日精心設計了一個餐單，當中有慢煮鴨胸配陳皮汁及花膠赤蝦蔥油拌麵，還有一個燉湯羊肚菌海螺瑤柱燉鷓鴣，見到她吃得開心我就滿足。

就連工人姐姐都經常向她說︰「yummy mum！」Carlina曾經在不同的時裝名牌當公關大員，不時穿梭時裝展，現由五光十色的時尚圈轉戰廚房，她表示縱然有時也會懷念過往多采多姿的生活，但現在能夠發展自己的興趣，並得到大家肯定，她表示絕對比從前活得開心。

記者︰梁靜詩