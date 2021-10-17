【青年心城】林正峰解釋買車並非胡亂揮霍　游嘉欣：儲蓄不可以令你變得很富有

林正峰（Niklas）、游嘉欣（游游）在去年於《香港愛情故事》中上演兵仔默默暗戀女神的戲碼，成為劇迷心目中的新一代熒幕情侶。

最近二人更擔正劇集《青年心城之撐起青春》，Niklas、游游一同接受TOPick專訪，二人認為彼此已建立出一定的默契，觀眾看到角色的演繹方法正是二人一同傾談過後的「心血結晶」！

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正峰游游續前緣

游游與Niklas由綜藝節目《#後生仔傾吓偈》到拍劇多次合作，笑言已建立默契。至於兩人一同被指「升呢」成為男女主角，究竟這會是動力抑或是壓力呢？

游游說：「一看劇本就發現原來有不少對白，當下覺得很震驚，未有特別著眼於女一的身份，反而專注於角色是一個怎樣的人。」

至於Niklas坦言，謙稱有感礙於自己外貌及口才，沒想過可以當男一，但難得遇上機會便好好珍惜：「花了很多時間去構想角色，也學習到拍攝手法、如何看攝影機的位置，所以來到這一刻是超級不捨得這個角色。我也不捨得游游，皆因與她合演情侶。」

▲ 《青年心城之撐起青春》

老友鬼鬼的二人在劇中演情侶，少不了有親密情節。游游稱：「其實我不是特別尷尬，因為對手是已認識的人，是超級熟絡的境界，做任何親密動作也不會令心情有起伏，只是在鏡頭前做出來就可以，不會特別緊張。」

Niklas形容自己是「打大佬」：「我起初接到的版本是要除下口罩親吻﹐這正正是我為獻出的螢幕初吻，也是第一次有肉搏床戲，對我是新鮮事，我也確實大感緊張，但後來得知是戴上口罩親吻，只需以眼神交代，就安心了！」

不過他「投訴」拍檔起初太過用力，游游馬上拋下一句回應：「Sorry囉，無經驗」，成功了結話題。

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游游自覺不是女神

游游擁有甜美外表兼一頭長髮，被網民冠上女神、Girlfriend-able女生等稱號，是次在劇中更有多個造型，如：校服造型、OL打扮，相信粉絲應該會不時「心心眼」。

對於被封為女神，她謙稱不敢當：「其實覺得自己不是女神，只不過是想在演藝事業發展的女生，希望觀眾可欣賞到我的性格、特質，當然好壞評價同樣接受，但同時也為我形成壓力，因為我覺得自己真的不是女神。」

至於拍檔Niklas評定游游是鄰家女生：「觀眾會覺得你不是遙不可及，與你的距望又會比較近，所以我覺得你是不錯的。」

▲ （Instagram圖片）

孝順仔與貼地慳妹

《青年心城之撐起青春》首集劇情就交代Niklas居住於環境狹窄的劏房，對物質、生活、社交沒有要求，未有跟隨社會期望而奮鬥，是不折不扣的躺平族。

現實中，現時兼職當社工的Niklas就覺得，疫情期間的裁員潮令社會上出現更多躺平族，年青人情願留在家中看劇集、玩遊戲機，偶爾從事兼職工作，賺取一份只是剛好足夠應付基本開支的薪金，「有得食、有得住」自然就不會花時間工作。

至於Niklas與游游不是「躺平族」，對熱切追尋夢想，可是也與現時大多的年青人一樣，對「上車」未敢有期望，甚至現時他們仍擁有自己私人的睡房。

現年27歲的Niklas家中只有兩間房，而他仍要與媽媽同房。Niklas有感不穩定的工作時間、存放大量日常物件而影響家人作息，但無奈「上車」對自己是一件遙不可及的事情。他指積蓄根本未可追趕高昂的樓價，預計將來結婚後也只會與另一半一同租屋。

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儲蓄姑婆本保障未來

00後的游游則另有看法，樂於與家人同住，更細數著與家人同住的好處：「既可照顧家人，又不用額外多付一份租金，也可減少自己的飲食開支，即使我將來搬往新居至少也要與父母住在附近」。

如此精打細算，或者游游會搶先一步成功置業？畢竟一直有報道指她已擁有6位數字存款。

不過她解釋存款是來自過往的兼職工作，也不清楚戶口當中的存款有多少，再大爆金句：「儲蓄不可以令你變得很富有，都只不過是可足夠應付生活，但不可以令你變成有錢人的境界，因為沒有錢才需要儲蓄，銀行的存款多少根本沒有關係，我只不過是保障自己未來的姑婆本呢！」

▲ 《青年心城之撐起青春》

被視為一位「慳妹」的她一直都乘坐交通工具、帶飯盒、不外出不消費、家裡沒有Wifi與冷氣，有人欣賞她「貼地」，又有人指其做法極端，她回應：「自己的行為與普通學生一樣，自備飯盒也只為食得健康，待在家中就是希望可以擁有私人時間，讓身心獲得真正的休息。」

其實Niklas都另類地「上車」，當中的「車」是指他早前購入的私家車。

▲ 《青年心城之撐起青春》

不過Niklas花錢買車不胡亂揮霍，只為換取更多休息時間。他解釋由於家住烏溪沙，既需到將軍澳電視城拍節目、又要到尖沙咀做兼職社工，同時也有其餘的兼職工作，往來工作地點相當耗時，於是就決定購入座駕。

Niklas要身兼數職，其實是以不同收入來源支撐一直堅持的演藝路：「我只想從事演藝工作，無奈要顧及現實，所以一定要做兼職幫補。」 他也會把大部份收入給予家人，以報答他們過往的養育之恩，十分孝順。

齊盼踏頒獎禮舞台

談到在演藝發展上的目標，Niklas想法多多：「其中一個目標就是希望參與一套勵志、影響其他人想法的電影，皆因我很喜歡看電影，自小很多的價值觀、動力都是來自電影的橋段。」

游游希望專注於現時的演藝事業當中，因為過往只是勤力地工作、賺錢，後來發現原來自己對演藝工作深感興趣，希望可演出更多令觀眾留下深刻印象的角色。

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二人也幻想過可踏上頒獎典禮舞台獲嘉許，游游笑言自己從小到大都會到現場看TVB頒獎典禮，認為相當精彩。

Niklas興奮地和應：「其中一個幻想就是我與她一起奪得電視拍檔獎項，也希望在戲劇、綜藝當中有更多合作機會，也提出過不少構思。」即是意味著「林游配」會有更多機會出現？相信觀眾也會期待二人有更新鮮、突破的演出，成為演藝圈的一股青春新力量！

記者：陳淑霖

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