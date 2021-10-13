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【崇光感謝祭】SK-II網店率先開鑼大減價　神仙水套裝$630起【附優惠詳情】

休閒消費 22:18 2021/10/13

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

崇光感謝祭又到了，SK-II網店率先開鑼大減價。（圖片由SK-II提供）

一年一度的Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）將於10月13日起網店率先開鑼，並於10月27日至12月5日分三階段於門市帶來更多購物優惠，SK-II亦趁機推出多款皇牌套裝優惠。

【最新影片推介】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

神仙水套裝HK$630起

SK-II PITERA™體驗套裝 HK$630（圖片由SK-II提供）

SK-II多款皇牌產品都含有PITERA™，各位女士可以為秋冬打造水潤透亮肌。配合SK-II經典皇牌產品中的全效能水狀精華 — 神仙水使用，有效全方位提升膚質，令肌膚變得水嫩透亮。

當中SK-II PITERA™體驗套裝（HK$630）1包括護膚精華「神仙水」75ml、嫩膚清瑩露 30ml及護膚面膜 1片，適合新手嘗試「神仙水」PITERA™功效的女生們。

SOGO eStore 限定套裝(10月13日至12月5日)

SOGO eStore 將於10月13至10月26日率先發售SOGO銅鑼灣店第一階套裝，期後將不時更換不同套裝優惠，詳情即睇：https://bit.ly/3v6lYEn

門市第一階段限定套裝(10月27日至11月9日)即睇：

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門市第二階段限定套裝(11月10日至11月23)即睇：

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銷售點：SK-II崇光百貨美容專櫃

香港銅鑼灣軒尼詩道555號地下
九龍尖沙咀彌敦道20號-LG

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

崇光百貨 面膜 美容 香港 SOGO 銅鑼灣 尖沙咀

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