【崇光感謝祭】SK-II網店率先開鑼大減價 神仙水套裝$630起【附優惠詳情】
一年一度的Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）將於10月13日起網店率先開鑼，並於10月27日至12月5日分三階段於門市帶來更多購物優惠，SK-II亦趁機推出多款皇牌套裝優惠。
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神仙水套裝HK$630起
SK-II多款皇牌產品都含有PITERA™，各位女士可以為秋冬打造水潤透亮肌。配合SK-II經典皇牌產品中的全效能水狀精華 — 神仙水使用，有效全方位提升膚質，令肌膚變得水嫩透亮。
當中SK-II PITERA™體驗套裝（HK$630）1包括護膚精華「神仙水」75ml、嫩膚清瑩露 30ml及護膚面膜 1片，適合新手嘗試「神仙水」PITERA™功效的女生們。
SOGO eStore 限定套裝(10月13日至12月5日)
SOGO eStore 將於10月13至10月26日率先發售SOGO銅鑼灣店第一階套裝，期後將不時更換不同套裝優惠，詳情即睇：https://bit.ly/3v6lYEn。
門市第一階段限定套裝(10月27日至11月9日)即睇：
門市第二階段限定套裝(11月10日至11月23)即睇：
銷售點：SK-II崇光百貨美容專櫃
香港銅鑼灣軒尼詩道555號地下
九龍尖沙咀彌敦道20號-LG
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責任編輯：王芷瑩