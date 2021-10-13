【陳同佳案】管浩鳴：陳同佳6月已離開安全屋　警方同月取消保護

▲ 陳同佳出獄至今已近2年。（資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄至今近兩年，仍未赴台灣自首。香港聖公會教省秘書長管浩鳴今證實，陳同佳已於6月份離開警方安全屋，警方經評估後，亦於同月取消保護。至於陳同佳何時啟程赴台，就仍要等台灣當局通知，暫時未有消息。

據了解，陳同佳離開安全屋後，已遷至遠離市區且位處深山的地方。被問到陳同佳目前住處是由家人提供，還是教會或其他組織提供時，管浩鳴則稱不便回答。

潘曉穎媽媽回應傳媒稱，陳同佳出獄已差不多2年，但仍可以自由人身份逍遙法外，對女兒未能沉冤得雪，內心感到極之悲痛及難受，「想知道有誰真心願意幫助女兒。」

陳同佳涉於2018年台灣旅遊期間，殺害同行的女友潘曉穎，他於2019年4月在港承認4項「洗黑錢」罪名，同月被判囚29個月，同年10月獲釋。陳同佳獲釋後曾向潘曉穎家人、父母及社會致歉，表明會回到台灣自首、受審及服刑。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君