  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 19:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳同佳案】管浩鳴：陳同佳6月已離開安全屋　警方同月取消保護

政治 19:18 2021/10/13

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳同佳出獄至今已近2年。（資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄至今近兩年，仍未赴台灣自首。香港聖公會教省秘書長管浩鳴今證實，陳同佳已於6月份離開警方安全屋，警方經評估後，亦於同月取消保護。至於陳同佳何時啟程赴台，就仍要等台灣當局通知，暫時未有消息。

據了解，陳同佳離開安全屋後，已遷至遠離市區且位處深山的地方。被問到陳同佳目前住處是由家人提供，還是教會或其他組織提供時，管浩鳴則稱不便回答。

潘曉穎媽媽回應傳媒稱，陳同佳出獄已差不多2年，但仍可以自由人身份逍遙法外，對女兒未能沉冤得雪，內心感到極之悲痛及難受，「想知道有誰真心願意幫助女兒。」

陳同佳涉於2018年台灣旅遊期間，殺害同行的女友潘曉穎，他於2019年4月在港承認4項「洗黑錢」罪名，同月被判囚29個月，同年10月獲釋。陳同佳獲釋後曾向潘曉穎家人、父母及社會致歉，表明會回到台灣自首、受審及服刑。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【陳同佳案】與潘曉穎母親會面告吹　警方稱一直與死者家屬跟進
16:47 2020/10/25
【陳同佳案】與潘曉穎母親會面告吹　警方稱一直與死者家屬跟進
【陳同佳案】陳同佳仍願意回台自首　林鄭月娥：現時只欠入台簽證
10:41 2020/10/27
【陳同佳案】陳同佳仍願意回台自首　林鄭月娥：現時只欠入台簽證
傳替陳同佳付逾百萬律師費？　管浩嗚指與港府無關　政府：全屬虛構
15:00 2020/11/24
傳替陳同佳付逾百萬律師費？　管浩嗚指與港府無關　政府：全屬虛構
管浩鳴：台方至今未發簽證讓陳同佳自首　陸委會稱必須由雙方政府洽談
16:48 2021/02/16
管浩鳴：台方至今未發簽證讓陳同佳自首　陸委會稱必須由雙方政府洽談
【陳同佳案】保安局指台灣不再政治操控便可了結案件　陸委會籲港府回應司法互助請求
19:13 2021/09/22
【陳同佳案】保安局指台灣不再政治操控便可了結案件　陸委會籲港府回應司法互助請求

你可能感興趣

【陳同佳案】與潘曉穎母親會面告吹　警方稱一直與死者家屬跟進
16:47 2020/10/25
【陳同佳案】與潘曉穎母親會面告吹　警方稱一直與死者家屬跟進
【陳同佳案】陳同佳仍願意回台自首　林鄭月娥：現時只欠入台簽證
10:41 2020/10/27
【陳同佳案】陳同佳仍願意回台自首　林鄭月娥：現時只欠入台簽證
傳替陳同佳付逾百萬律師費？　管浩嗚指與港府無關　政府：全屬虛構
15:00 2020/11/24
傳替陳同佳付逾百萬律師費？　管浩嗚指與港府無關　政府：全屬虛構
港區國安法 管浩鳴 政治

最高瀏覽

【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
23:51 2021/10/12
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【博愛醫院】醫生疑自殺留遺書控訴上司醫療失誤　醫管局：全力配合調查
23:09 2021/10/12
【博愛醫院】醫生疑自殺留遺書控訴上司醫療失誤　醫管局：全力配合調查