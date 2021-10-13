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「圓規」襲港香港連掛兩日8號波　政界人士有咩做？

政治 19:53 2021/10/13

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民建聯中委李世榮。（李世榮 Facebook 相片）

香港受颱風「圓規」影響，連掛兩日8號風球，外面風大雨大，相信不少打工仔都留到家中。可是，原來也有一些政界人士繼續落區，分別探訪劏房戶，又或者視察颱風對市面的影響。

其中，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北及工聯會立法會議員郭偉强就外出探訪「劏房戶」，了解他們天花下塌的情況。吳秋北在其社交網站表示，接獲港島區街坊求助，受大雨影響，「劏房」天花積水，「石屎」不堪重負跌落，住戶險些受傷。他立刻與工聯會同事趕到現場處理，幫助戶主尋找臨時住所，以解決燃眉之急。

吳秋北及郭偉强探訪「劏房戶」。（吳秋北Facebook相片）

吳秋北及郭偉强外出探訪「劏房戶」。（吳秋北Facebook相片）

吳秋北指，香港有20幾萬「劏房戶」，年復一年的等候公屋，即使政府不能一下子提夠足夠的公屋，至少要全面檢視安全問題，解除安全隱患。他強調，「劏房戶」需要直接而迅速的支援。

選委之一、民建聯中委李世榮亦無懼風吹雨打，穿着雨衣落街開直播，擔起記者角色，報告「圓規」襲港的最新情況。他首先到將軍澳環保大道，視察街道是否因水浸而出現大塞車；及後又到沙田城門河，視察是否行人隧道被掩浸。他期間亦回答記者有關城門河河水倒灌問題，促請渠務署等部門加快增設蓄洪池。

民建聯中委李世榮。（李世榮Facebook影片截圖）

而公民力量主席潘國山及成員李梓敬亦趁風勢減弱，出動巡區，探究沙田城門河河水倒灌問題。然而，二人在社交網站開啟直播不足2分鐘，現場便開始下起雨來。不過，站在李梓敬背後的潘國山，作為其身後的男人相當醒目，立即打開雨傘奮力為李梓敬抵擋風雨。

公民力量主席潘國山（左）及成員李梓敬（右）。（李梓敬facebook影片截圖）

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撰文 : 傅流螢

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