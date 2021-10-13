【DSE2021】歷史科覆核成績5**考生總分比5*低　考評局解釋或與誤寫題號有關

中學文憑試（DSE）成績覆核結果8月中已公布，有歷史科補習老師昨於社交平台上載兩張成績表，其中一名考生於240分中考獲162分評為5**，另一名考生則考獲166分但得5*評級，該補習老師質疑，為何會出現較高分但評級較低的情況，認為考評局的評分工作錯漏百出，直斥「離譜」。考評局回覆查詢時就指出，部分特殊情形下，如考生答題時誤寫題號，會出現有關情況。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

歷史科補習老師K.W.HO前日於社交平台Instagram上載兩張DSE成績表，並撰文指其中一名考生原本歷史科獲5級，經覆核後升至5**，得分為162分。考獲佳績本為開心事，但卻發現另一名更高分的考生卻只得5*級，令人百思不得其解。老師其後再發文，並貼出兩張評分紙，顯示獲升級的考生在考試時選答第2、3及4條問題，但首輪改卷卻評了考生沒有選答的第1題，核卷老師同樣沒有發現有關錯誤，評分紙上沒有第4題的成績，考生最終獲145分，評為5級。考生之後提出覆核成績，覆核成績分紙上出現第4題的評分，K.W.HO推斷，考評局發現問題後先為考生評改第4題答案，所以考生最終成績達5**。他在貼文中強調，考生於答題簿封面有清楚寫下題號。

本報就此事向考評局作出查詢，獲局方回覆指不評論個別考生個案，但指出於部分特殊情況下，如考生答題時誤寫題號，會出現有關情況。考評局指出，如考生誤寫題號，閱卷員首次閱卷時未能有效評閱有關答題，考生申請成績覆核時，考評局就會按一貫做法先為考生評閱有關題目，並循第一次放榜前的工序為其評級，因此在評閱誤寫題號的答卷後，如總分達到更高等級的臨界分數，或可獲提升評分等級。

考評局續指，然後會再按成績覆核機制，重閱有關考生答卷的所有題目，再計算科目總分及評級，由於成績覆核不設降級機制，即使考生重閱答卷後的科目總分低於之前，考生仍可獲得若沒有錯寫題號，按首次閱卷工序所得出的較高等級，有關處理方法適用於所有考生。考評局又說，已透過《考生手冊》及其他渠道，提醒考生務必在每頁寫有答案的答題簿或補充答題紙上填畫正確的試題編號方格，錯填或漏填試題編號的答案有可能不獲評閱。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴