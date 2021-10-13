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【圓規襲港】天文台4天內兩度發出八號烈風或暴風信號　為自1946年生效時間相隔最短一次

社會 21:13 2021/10/13

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香港先後受熱帶氣旋「獅子山」及「圓規」影響，短短4天內天文台兩度發出八號烈風或暴風信號。(曾耀輝攝)

香港先後受熱帶氣旋「獅子山」及「圓規」影響，短短4天內天文台兩度發出八號烈風或暴風信號。天文台於今日(13日)表示，這是自1946年以來，因兩個熱帶氣旋所引致的八號信號生效時間相隔最短的一次（相隔2天12小時40分鐘）。同為「秋颱」，圓規比獅子山的發展更成熟（獅子山最強時為熱帶風暴，圓規則為颱風），移動路徑較為穩定。因此，對於預報圓規的烈風範圍及狂風雨帶對香港的影響也較易掌握。

受圓規的外圍雨帶影響，今日凌晨開始雨勢逐漸加大，本港各區風力有所增強，多處地區風力達烈風至暴風程度，而大老山更錄得颶風。受風暴潮影響，大澳、沙田城門河、鯉魚門、杏花邨等多區出現水浸，維多利亞港及吐露港的海水高度比正常潮水升高約1米。

與圓規相關的狂風驟雨今日持續影響本港，截至下午6時，各區普遍錄得超過60毫米的雨量，而大嶼山、長洲及新界部分地區更錄得超過100毫米。

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責任編輯： 洪芷晴

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