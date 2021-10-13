連任與否家庭是最主要考慮？　林鄭月娥：一直都是

▲ 特首林鄭月娥稱，連任與否，家庭一直是她最主要考慮。（資料圖片）

不少人都見到特首林鄭月娥宣讀施政報告結語時，望向其丈夫林兆波哽咽含淚的一幕，她後來解釋稱，自己每次有情緒波動皆因家人。日前，她被問到，家庭會否是其連任與否的最主要考慮時，她答：他們一直都是。（They always are.）

林鄭接受無綫電視時事節目《清心直説》（Straight Talk）訪問時，主持問道，若選委希望她連任，家人是否其考慮的主要因素。林鄭回答時強調，在過去40多年，他們由始至終都是（主要考慮）。主持再追問，是否可期待她繼續為港人服務時，林鄭稱，自己十分熱愛香港，因此自己四處走動時，每當看到有東西可以改善時，都會回去請同事做得更好。她說，「我會繼續用這種方式，關心香港的未來。每當有我覺得可做得更好的事情時，我會盡量向有權處理此事的人，反映我的觀點。」

至於未來會繼續在香港四處走動，還是移居中山，林鄭就話：「現時說還為時過早。」又強調，「香港是中國領土不可分割的一部分，只要我在中國領土上，我會感到非常自豪。」

林鄭在節目中說，知道在市民印象中，自己的形象是一個非常強硬的女強人，不聽意見、很傲慢。但她為自己平反，稱自己非常重視他人的意見，例如新的施政報告就吸納了很多人的意見。她續指，沒有政府領導人能同意所有要求，「我們不能做好好先生。（We could not be a 'Yes Person'。）」特別是在維護國家安全和確保香港和中央的憲制秩序方面。

節目中，林鄭又談到提升管治效能問題，強調唯有加強管治，才能更有信心兌現施政報告中的承諾。她重提五大倡議，包括重組政府架構、下屆政府邀請更多人才加入政治團隊、尋找合適人選擔任首長級公務員，設立專員以及提升政府訊息發放。不過，她說，由於任期僅剩8個月，因為沒打算再撤換政策局局長。

她又稱，毋需增加公務員人手，「我認為是時候要聰明地工作，因此需要精簡程序，加強局與部門之間的協調，亦要善用科技，因此我們不需要增加人數，也負擔不起更多的人數。」問責官員方面，她續指，「我們曾討論過，可能需要超過13名局長，一個文化局，或者還有一個專門的房屋局。」又稱曾提過可擴大政治團隊，目前是一個主要官員、一個副局長、一個政治助理。「是否可以增加，就是下屆政府必須考慮的事。」

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