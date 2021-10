連任與否家庭是最主要考慮？　林鄭月娥：一直都是

▲ 特首林鄭月娥稱,連任與否,家庭一直是她最主要考慮。(資料圖片)

不少人都見到特首林鄭月娥宣讀施政報告結語時,望向其丈夫林兆波哽咽含淚的一幕,她後來解釋稱,自己每次有情緒波動皆因家人。日前,她被問到,家庭會否是其連任與否的最主要考慮時,她答:他們一直都是。(They always are.)

林鄭接受無綫電視時事節目《清心直説》(Straight Talk)訪問時,主持問道,若選委希望她連任,家人是否其考慮的主要因素。林鄭回答時強調,在過去40多年,他們由始至終都是(主要考慮)。主持再追問,是否可期待她繼續為港人服務時,林鄭稱,自己十分熱愛香港,因此自己四處走動時,每當看到有東西可以改善時,都會回去請同事做得更好。她說,「我會繼續用這種方式,關心香港的未來。每當有我覺得可做得更好的事情時,我會盡量向有權處理此事的人,反映我的觀點。」

至於未來會繼續在香港四處走動,還是移居中山,林鄭就話:「現時說還為時過早。」又強調,「香港是中國領土不可分割的一部分,只要我在中國領土上,我會感到非常自豪。」

林鄭在節目中說,知道在市民印象中,自己的形象是一個非常強硬的女強人,不聽意見、很傲慢。但她為自己平反,稱自己非常重視他人的意見,例如新的施政報告就吸納了很多人的意見。她續指,沒有政府領導人能同意所有要求,「我們不能做好好先生。(We could not be a 'Yes Person'。)」特別是在維護國家安全和確保香港和中央的憲制秩序方面。

節目中,林鄭又談到提升管治效能問題,強調唯有加強管治,才能更有信心兌現施政報告中的承諾。她重提五大倡議,包括重組政府架構、下屆政府邀請更多人才加入政治團隊、尋找合適人選擔任首長級公務員,設立專員以及提升政府訊息發放。不過,她說,由於任期僅剩8個月,因為沒打算再撤換政策局局長。

她又稱,毋需增加公務員人手,「我認為是時候要聰明地工作,因此需要精簡程序,加強局與部門之間的協調,亦要善用科技,因此我們不需要增加人數,也負擔不起更多的人數。」問責官員方面,她續指,「我們曾討論過,可能需要超過13名局長,一個文化局,或者還有一個專門的房屋局。」又稱曾提過可擴大政治團隊,目前是一個主要官員、一個副局長、一個政治助理。「是否可以增加,就是下屆政府必須考慮的事。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠:https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS