馮檢基否認為選舉「髮再生」　惟參選立會問題「永不說不」

▲ 馮檢基近日一改形象，頭上的髮量明顯大增。（馮檢基Facebook截圖）

近月活躍在網台的前立法會議員馮檢基，被網民發現以新形象示人，事關他頭上的髮量明顯大增！到底改變形象是否為再戰立法會鋪路？他強調兩者完全無關，但日後會否參選則「Never say never（永不說不）」。

馮檢基表示，現時合作經營網台的搭檔，過去曾在電視台擔任編導，故早前獲他們建議改變形象。馮續指，當時曾考慮4個方案，包括戴上帽子、剃光頭髮、增加髮量和保持原狀，最終經眾人一同討論後，決定採用「增髮」方案。

▲ 馮檢基在2018年參加立法會九龍西補選時，頭髮量明顯較少。（經濟日報資料圖片）

他透露，自己花了4位數字「做頭髮」，形容是獲朋友給予8折「友情價」。但被問到是否植髮時，他則未有正面回應，僅指要保留神秘感。

不過，立法會選舉提名期本月底展開，此時改變形象難免惹來暇想。被問到會否考慮再參選時，馮檢基回應指，改變形象與選舉無關，強調自己目前專注發展網台節目，令網台能夠收支平衡。

但馮同時指出，任何事情都是「Never say never」，在政治上很難說「一定參選或一定不參選」，形容現在的他一定不會再說類似的說話。

馮檢基又表示，並無與其他有意參選的非建制派，例如新思維、民主思路，或已在2018年退出的民協接觸。

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