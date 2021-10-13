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【西環謀殺案】消息：南丫島市民報稱發現疑兇　警方軍裝搜捕截獲疑犯

社會 22:21 2021/10/13

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消息：南丫島市民報稱發現疑兇，警方軍裝搜捕截獲疑犯。

西環的士司機昨凌晨5時遇襲，事後證實死亡，疑兇曾因藏有兩把刀，被控一項管有攻擊性武器罪。此外，疑兇有自己的Youtube Channel及Facebook帳戶，更在一條影片中指自己受人跟蹤，故從南非逃至香港；又表示自己受「精神攻擊」及被人破壞自己的人生、工作及家庭。詳情即看【下一頁】

消息指疑兇晚上於南丫島被捕，從讀者提供的圖片顯示，警員穿著防暴裝備進行搜索，更有警員持盾。警方及後拘捕涉案疑兇，疑兇當時身穿紅衣，並由最少8名警員押送。

據了解，警方高度重視西區兇殺案，動員不同單位進行全方位調查及搜證。透過蒐集及分析情報，今日調派刑偵人員到南丫島進行調查及搜捕行動，期間有市民報稱在島上發現一名男子外貌與疑犯相似，警方隨即加派軍裝人員在島上進行搜捕，並成功在碼頭附近截獲疑犯， 將其押回警署。

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記者：李榮忠

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