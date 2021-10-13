【強制檢測】初確輸入個案曾訪三處須強檢　包括天賦海灣3期海鑽及太和邨劉開玲醫務所

▲ 一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初確輸入個案，曾訪三處須強檢，包括天賦海灣3期海鑽及太和邨劉開玲醫務所。（經濟日報資料圖片）

港府今日(13日)稱，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求曾訪大埔天賦海灣3期海鑽10座、太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊地下低層MarketPlacebyJasons者，需於周六(16日)或之前接受強制檢測。

一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾訪地方如下：

曾於9月17日至10月13日期間曾身處香港新界大埔天賦海灣3期海鑽10座超過兩小時的人士

曾於10月8日下午3時30分至下午6時30分期間曾身處大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所的人士

曾於10月11日上午9時至中午12時期間曾身處大埔逸瓏坊地下低層16號鋪MarketPlacebyJasons的人士

上述曾訪人士須於2021年10月16日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年10月11日至10月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，亦須納入強制檢測公告，9月30日至10月13日期間曾訪人士須峴10月16日或之前檢測：

大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心

屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

上水馬會道15號及19號鳳溪第一小學一年級

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

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責任編輯：陳正怡