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【重陽交通】巴士公司加開重陽特別路線　九巴14S線設1元轉乘優惠

社會 22:46 2021/10/13

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巴士公司加開重陽特別路線。（資料圖片）

明日為重陽節正日（14日），九巴及新巴城巴均推出重陽特別路線，以便孝子賢孫掃墓。

為方便市民於重陽節期間前往各區掃墓，九巴將開辦11條特別路線，其中前往和合石墳場的路線61S、70S、74S及279S，除於銘賢路設上落客站，今年重陽節開始，服務範圍擴展至橋頭路總站，讓市民更方便前往和合石靈灰安置所第六期。詳情如下：

九巴的特別路線14S 「油塘 – 將軍澳墳場 (循環線)」，將設有$1轉乘優惠。乘客只要乘搭14S線及下列十條指定路線，使用同一張八達通卡付款，第二程可減$1。

指定路線包括：603、613、214、14、14X、14B、14H、216M、62X及259D。

另外，城巴347號線將途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，及香港仔華人永遠墳場；新巴971R號線即會途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場。

更多健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳梓蔚

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