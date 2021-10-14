【西環謀殺案】西環謀殺案疑犯南丫島落網　上車1分鐘即行兇犯案動機未明

▲ 西環的士司機謀殺案，31歲疑兇於南丫島落網。

西環的士司機謀殺案，疑兇於南丫島落網。一名姓韋的士司機日前於被一名混血男乘客割頸大量失血，送院搶救後不治。警方昨日（13日）晚上南丫島拘捕一名涉案的31歲姓蔡男子，疑兇當時身穿紅衣，並由最少8名警員押送。詳情即看【下一頁】

港島總區重案組第一隊總督察謝子坤今日凌晨交代案情，指經過警方連日不斷調查後，於昨晚8時36分，在南丫島榕樹灣碼頭附近一間士多店外，拘捕一名被通緝的混血姓蔡男子，年齡31歲。

探員經調查後發現，疑犯於案發當日，離開了案發現場附近一間酒店，登上死者所駕駛的的士，惟上車一分鐘後就迅速離開，向德輔道西方向逃去，而死者的頸部流血並離開的士，其後不支倒地。在調查中，在案發現場、逃去路線及附近大廈一個天台，發現疑犯犯案時所著穿的衣物及一把疑似用作犯案的菜刀，另發現疑犯曾經更換犯案時的衣物，以逃避警方追捕。

警方高度重視案件，調派不同單位全天侯搜捕及調查，經過連日分析，重案組終於鎖定疑犯其中一個可能匿藏的地點，並於昨天傍晚到達南丫島進行搜證及調查；同日接獲一名市民報案，指在南丫島榕樹灣附近一間士多發現被通緝的疑犯。

▲ 警方昨晚拘捕疑犯。（讀者提供圖片）

警方隨後調動人手搜捕，當時疑犯並無任何武器及表面傷勢，惟於附近草叢發現一個黑色垃圾膠袋，內有一件黑色防刺背心、一把9厘米摺刀，不排除以上物品與疑犯有關。

謝子坤指，初步調查顯示，疑犯是獨立犯案，不認識死者，所以犯案動機有待調查，不過不排除任何可能性，包括是否受人唆擺、有否同黨，或自身精神問題等。

西環的士司機在星期二凌晨（12日）遇襲，事後證實死亡，疑兇曾因藏有兩把刀，被控一項管有攻擊性武器罪。疑兇曾於自己的Youtube Channel一條影片中，指自己受人跟蹤，故從南非逃至香港；另指自己受「精神攻擊」及被人破壞自己的人生、工作及家庭。詳情即看【下一頁】

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記者：余思嵐