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【天氣不穩】天文台取消所有熱帶氣旋警告　黃色火災危險警告現正生效

社會 10:47 2021/10/14

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（資料圖片）

天文台今日（14日）上午6時20分宣佈取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台表示，受熱帶風暴圓規的外圍雨帶影響，廣東沿岸仍有驟雨，今日在各區錄得20毫米雨量紀錄，預測今日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海面有湧浪。

天文台預料一個低壓區會在接近週末至下週初為南海中北部帶來不穩定天氣。而一股乾燥的東北季候風會在週末期間抵達華南沿岸，下週初該區天色好轉及稍涼。在9天天氣預報，周日（17日）及周一（18日）天氣部分時間有陽光及乾燥。早上稍涼，氣溫介乎20至26度。

【10:30】

天文台上午10時30分發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生。當局呼籲市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火。

9天天氣預測。（天文台截圖）

天文台展望明日間中仍有驟雨，週末至下週初轉涼及乾燥，早上氣溫逐步下降。

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記者：余思嵐、黃穎津

 

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