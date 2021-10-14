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【開心速遞】《愛回家》王俊棠為細仔家中慶生　不介意被嫌屋企寒酸：有愛就好

娛樂 10:16 2021/10/14

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王俊棠為兒子慶生。

有「御用惡人」之稱的王俊棠，現時在《愛・回家之開心速遞》演池美麗及池子孝父親池富，雖然外表惡死，實則是慈父，現實中王俊棠也是超級暖爸，近日他在家為細仔王東泰慶祝生日，並在抖音上載片段，但卻被網民嫌棄其屋企太細太寒酸。

現年65歲的王俊棠早前在家跟細仔慶生，並捧著蛋糕溫馨拍片，盡顯慈父本色。他在抖音上載慶生短片，但卻有不少網民說三道四，既指蛋糕尺寸細，又批評屋企空間狹小，更取笑太寒酸。

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但王俊棠未有理會，更大方回應：「家裏房子大小不是最重要，只要有愛就好，我家房子真的很小，但是希望各位不用議論，開心就好，生不帶來，死不帶去。」

【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場

同場加映：Yumi+Archie訪問

在TVB擔任綠葉多年的王俊棠，育有兩個兒子，細仔王東泰（James）一向甚具星味，早前父子一同亮相節目《思家大戰》，身高190cm的東東，一出場就成為焦點！

事實高大有型的王東泰，17歲時已加入TVB，當年他加入TVB第24期藝員訓練班，同期學生還有石天欣、朱敏瀚等藝員，，James曾於訪問裡透露，當年是父親叫他入行，更由母親陪同下簽約。

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曾離開TVB

James曾擔任《放學ICU》主拎及參與處境劇《愛．回家》，雖然他青靚白淨、笑容甜美，但不少監製卻嫌他長得太高，高度所限難以拍劇。

翌年James選擇離開 TVB，喜歡玩cosplay的他眼見迪士尼增設Star Wars主題區，他即跑去應徵，怎料卻被安排扮演猩猩，做了兩場已嫌辛苦而辭職。
及後James以特約演員身份重回TVB，此外他簽約模特兒公司當Model，更努力進修學習韓文，希望向韓系發展。

他跟父親關係亦很好，兩父子如朋友，閒時愛頂嘴，對於兒子將來的發展，棠哥曾表示覺得兒子是有條件，只是他要裝備自己和學習不同的範疇，靜候機會的來臨。

最新影片推介：靚太廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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