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【周末好去處】8大美食專櫃進駐一田大埔　大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司

休閒消費 10:56 2021/10/14

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新增「8大美食專櫃」，包括大阪發祥街頭小吃、新鮮即製和食便當、日本空運漁獲製作壽司刺身、吸睛手作甜點等等。

10月份，接連經歷兩個相近的八號風球，這個周末終於可以安心出遊了。這兩年，因疫情關係，無得去旅遊，不少人都想念「鄉下」日本，那不如來一田超巿（大埔）逛逛，緬懷一下「鄉下」美食的滋味吧﹗

一田超市（大埔）日前以全新面貌裝修後再登場，面積逾25,340平方呎，以全新裝潢的森系元素營造自然休閒氣氛。新店將繼續以療癒精緻的日系輕食注入生活，新增「8大美食專櫃」，以大阪發祥街頭小吃、新鮮即製和食便當、日本空運漁獲製作壽司刺身、吸睛手作甜點配合野餐打卡風潮，味覺體驗Level Up：

匠工房秀吉：八爪魚丸配他他醬（8粒）原價$42，特價$38元。（一田提供）

3大和食專櫃

期望值爆燈的有發祥於日本大阪的「匠工房秀吉」，主打明太子醬 / 他他醬章魚燒、日式燒餅等日本地道小吃，嘗盡日本街頭食感，同時聯乘日本人氣軟雪糕CREMIA，獨家推出香港始創、開店限定CREMIA可麗餅，餅皮口感軟糯，嗜甜食家可配上南瓜吉士、意大利芝士蛋糕等味道，喜歡鹹食的有牛油果煙三文魚、火腿芝士沙律等選擇，口感豐富。

魚兵衛：手鞠壽司盛合 (12件) ，推廣價$158/盒 (每日限量20盒)。（一田提供）

另一推介是首進駐一田超市、大賣原汁原味和風家常味道便當的「彩SAYA」，部分食材選用日本各縣名物，堅持即叫即製，獨家熱賣2 cm厚切Jumbo吉列肉餅，挑戰食家鯨吞膽量；另外，來自築地的「魚兵衛」以日本空運鮮捕漁獲，每日限量推出源自京都、造型可愛圓滾滾只有一口大小的手鞠壽司盛合，每件壽司有如華麗的寶石般陳列於首飾盒內，絕對適合秋日野餐打卡放閃。

3大甜食美饌

要品嘗和風秋冬甜食的優雅，必數「Italian Tomato」的秋梨雪芳蛋糕，鬆軟雪芳蛋糕中間滿載香梨煉乳忌廉，面層是香梨乳酪慕斯及香梨肉，以寒天粒粒作點綴；同時不能錯過「A-1 BAKERY」的青森蘋果批，手工製造的5層工法包括：酥脆批皮、粒粒蘋果蓉、蘋果片、杏仁餡及海綿蛋糕，食出酥、爽、香、甜、韻五種質感。另外，「Co-Chap! 」推出的士多啤梨紅豆大褔，酸酸甜甜的士多啤梨配上長時間熬煮而成的豆沙餡料，外面包住 Q 彈麻糬，莓香四溢，充滿幸福滋味。

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2大食事処

新店同時特設「清新沙律Bar - FRESH KITCHEN」和「Deli & Hot Foods - SAPORI」，「FRESH KITCHEN」以自選意粉及沙律為主打，顧客可自由配搭配料及醬汁，特別推介Eat Green潮人必食的七彩椰菜花沙律，用繽紛的賣相刺激食慾，高纖低卡新食感，必屬節奏急促同時追求健康品味的女生；另一推介「SAPORI」的黃燜醬燒啤酒鴨，以獨門秘方及技術燒出醬香肉嫩、酒香十足的獨特鴨肉菜。

編輯：葉翠華
 

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