【TG N號房】TG群瘋傳性虐少女影片謀利　韓國「N號房」25歲學霸主腦終審判囚42年

▲ 趙主彬終審被判處42年有期徒刑。

南韓在去年初爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，涉及多達26萬人加入TG群組，共享非法色情影片及照片。其中主腦趙主彬被拘捕時年僅25歲，更被發現是擁有大學高學歷的學霸。他被控違反保護未成年人免受性虐待罪行、營運製造和銷售虐待性錄像而牟取暴利的犯罪集團，終審判處42年有期徒刑。

據「韓聯社」報道，趙主彬自稱「趙博士」，畢業於韓國一間工業大學的訊息通信系。從2019年5月到今年2月，他涉嫌脅迫數十名女性拍攝色情影片，並在TG上設立聊天室出售影片牟利，賺取達數十億韓元收入。而受害女性中亦包括未成年少女，趙主彬共計面臨14項指控。

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趙主彬在去年3月19日被警方拘捕後，在一審被宣判40年徒刑。他對刑期之重感到不滿，提出上訴。其代表律師在二審時，針對一審宣判40年徒刑一事，表示「比起殺人犯、其他重刑犯，量刑太重，已經失去了公平性」，提出希望重新斟酌。而很多韓國民眾對趙主彬提出減刑感到氣憤。

在今年初，法院宣判二審結果，趙主彬再被加囚5年，合共被判以有期徒刑45年。而南韓最高法院今日（14日）對趙主彬進行終審宣判，最終趙主彬被判處42年有期徒刑。

威脅受害人拍攝露面裸照 在聊天室瘋傳

綜合媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組。

有受害女學生被迫用刀在大腿刻上奴隸二字，以針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。聊天室內流傳女學生的個人資料，若少女試圖逃跑，會公開她們所拍攝的照片及影片。

該犯罪集團會向會員收取一定金額的虛擬貨幣，有分為3個組別的收費組別，費用由25萬（約1,500港元）至150萬韓韓圜（約9,099港元）不等的費用，多達26萬人曾加入群組，單計最多人的群組便有2.35萬人。

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責任編輯：王明芳