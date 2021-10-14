【聲夢傳奇】姚焯菲颱風下玩「你問我答」　Chantel公開私照解答小菲象問題【多圖】

▲ 憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的姚焯菲（Chantel）跟小菲象玩「你問我答」。

憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》成為新一代女神的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），最近與小菲象（姚焯菲歌迷的暱稱）在昨天（10月13日）8號風球下在IG玩「你問我答」遊戲，由小菲象出題目，Chantel回覆並貼出照片，當中更不乏Chantel的私人珍藏照及短片。

此外，除了小菲象踴躍出題外，同為《聲夢》學員的詹天文（Windy）亦有份一起玩，十分熱鬧。

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回答小菲象提問

Chantel先於社交平台叫大家出題，而一眾小菲象提出的問題都十分仔細，比如留言問Chantel：「手機牆紙」、「日本」、「相簿中的第一張相」、「最愛的服裝」等。

十分愛錫粉絲的逐一回應，並附上照片。當中一條問題問她最喜歡服裝，於是Chantel上載穿上該衣服的短片作答，片中更略露出肚仔。另外，她又上載自己幼兒時期的短片，十分可愛。

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