【新冠肺炎】今日增一宗印傭確診個案　檢疫後返天賦海灣僱主居所後檢測陽性

▲ 今日新增1宗個案。（湯致遠攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（14日）新增一宗輸入個案，涉及一名30歲印尼抵港外傭，日前於檢疫酒店完成檢疫後，返回僱主大埔天賦海灣3期海鑽10座的居所，翌日有病徵，上周二檢測陽性，入院後檢測結果不確定。

病人乘搭航班CX798於九月十七日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。她於指定檢疫設施香港荃灣絲麗酒店進行強制檢疫的6次檢測，結果均呈陰性。

患者於10月7日完成強制檢疫後返回僱主於大埔天賦海灣3期-海鑽10座的居所；翌日出現病徵，於10月12日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低（Ct值大於30）。

她入院後進行的檢測結果為不確定。她七月九日及八月十一日於印尼接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在十月十六日或之前接受強制檢測。

昨天（13日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12276宗。另有少於5宗初步確診。今新增個案均為輸入個案，當中2宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及2女1男，年齡介乎28至34歲，均由A組指明地區（高風險）抵港。詳情即看：【下一頁】

港府昨日稱，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求曾訪大埔天賦海灣3期海鑽10座、太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊地下低層MarketPlacebyJasons者，需於周六(16日)或之前接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳正怡