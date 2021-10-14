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【晚年悲歌】無業兒疑為騙老人金隱瞞老父離世　藏屍2個月父親遺體變木乃伊

健康 11:48 2021/10/14

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無業兒疑為騙老人金，藏父親屍體同居2個月。

日本北海道日前發生一宗屍體遺棄案。一名64歲無業男子涉嫌隱瞞93歲父親死訊，並將父親屍體棄置家中「自然風乾」2個月，待警方發現遺體時，遺體已變成木乃伊。

據《HBC北海道》報道，10月4日北海道芽室町發生一宗屍體遺棄案。無業的64歲成澤和也本來一直與93歲高齡父親同住，但2個月前父親離世，成澤和也一直未通報相關單位安排喪葬，反而將父親屍體藏於家中2樓某個房間內。當地負責確認長者安危的社工於9月底時，發現老翁行蹤詭異、經常用各種藉口婉拒見面，引起社工懷疑，進而揭發事件。

成澤和也將父親屍體藏於家中2樓某個房間內。

警方接報抵達成澤和也家中搜索，結果在2樓發現一具遺體。遺體一部分嚴重腐爛，另一部份已風乾成木乃伊。遂將成澤和也以「屍體遺棄罪」逮捕。據悉，「屍體遺棄罪」是指發現屍體後未通知政府及相關機構，並不把死者安葬，選擇棄置在某個地方。

成澤和也供稱，父親大約2個月前去世，他選擇隱瞞父親死訊，將遺體放在家裡，不過未有解釋這樣做的動機。不過外界普遍推測，成澤和也可能想繼續領父親的退休金，假裝父親仍然在世。

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責任編輯：羅嘉欣

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