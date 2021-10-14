【洗牙風波】港女黑雨洗牙遲到15分鐘　牙醫扣鐘僅洗一邊：下次再嚟洗埋佢

▲ 港女黑雨洗牙遲到15分鐘，牙醫扣鐘僅洗一邊。

熱帶氣旋「獅子山」早前襲港，天文台一度懸掛8號風球及黑色暴雨警告，不少市民的生活行程都受到影響。有女網民表示，黑雨當日如期到牙科診所洗牙，惟較預約時間遲15分鐘到達，原本45分鐘的洗牙時間被縮短至半小時，最終僅洗了一邊牙齒，令事主大為不滿。

事主於Facebook發文分享事件經過，指上周五（8日）原定預約中午12時45分到銅鑼灣一間診所洗牙，預約時診所已提醒客人不要遲到多於15分鐘，否則會被取消並更改日子，但事主當日因天雨關係遲到，她在12時28分通知診所，對方僅回覆「ok，注意安全」。

最新影片：【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋 炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

事主最終在1時前到達診所，並在大廳等待約15分鐘才進洗牙房，女職員一見她就說，「嘩你做乜嘢咁神心黑雨仲來洗牙？ 」，隨後為她檢查牙齒並洗牙，但只洗了其中一邊的牙齒，前後僅用了十多分鐘，對方表示「哎呀，今日洗唔晒，淨係洗咗一邊，你出去 book過個日子再嚟過洗埋佢。」

其後牙醫循例檢查事主有否蛀牙或患牙周病，稱需要照兩張X光照。事主表示，由她入洗牙房到起身付錢，整個過程約為30分鐘，為她洗牙的女職員更提醒，「下次準時啲，唔係就會洗唔切㗎啦。」

事主與牙醫私訊紀錄：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

其後事主私訊牙醫查詢，對方表示下次需付錢洗另一邊牙，並解釋由於事主遲到15分鐘，故從原定45分鐘預約中扣除15分鐘。事主即指，診所職員從未提及會「扣鐘」，又表示有次在診所等了大半個鐘，但對方卻回覆「咁你上次唔好彩」。

牙醫又表示，由於事主當日遲到，診所先為另一位顧客服務，又指診所每日都客滿，「如果一個客遲到15分鐘，我哋又同佢洗足鐘，下個客就要等返前一個客遲到嘅時間，之後每個客都同一樣loop落去，去到尾我哋仲要OT 15分鐘，對其他客同埋開舖嘅我哋都係一個麻煩」，更指事主「唔明點解遲到仲大大聲」。

期間，該名牙醫曾提出下次洗牙半價，並向事主退回「15分鐘的錢」，即167元，又承諾之後會叫職員向顧客說明遲到會「扣鐘」。但事主仍然不滿診所的做法，怒斥診所「非常唔專業亦唔尊重客人，收費混亂」，並提醒大家小心中伏。

帖文引起網民熱議，不少人批評指涉事診所的做法無理，「真係聽都未聽過，洗牙分開2次洗，仲要比2次錢？都好離譜喎」、「個牙醫好好笑，同事遲到有扣錢...啲錢又唔係賠落受影響嘅客人度，咁講嚟有咩意思呢」。

最新影片：【活得健康啲】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣