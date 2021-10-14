【打風抄牌】8號風球警方派834張「牛肉乾」 庫房進帳逾26萬
社會 11:31 2021/10/14
本港昨（13日）受「圓規」吹襲，天文台發出八號熱帶氣旋警告信號，不少「打工仔」意外獲得一日假期，但警方打擊違例泊車的行動則風雨不改，單是東九龍昨就發出834張「牛肉乾」，以最低罰款額320元計算，料罰款總額最少約26萬元。
東九龍總區交通部及各警區昨日（13日）打擊違例泊車，共發出834張定額罰款通知書，當中票控5輛多次違例的汽車。
警方稱，執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。
翻查記錄，警方去年發出的違例泊車定額罰款通知書大幅增加，去年全港警區共發出約270萬張定額罰款通知書，較2018年的202萬張和2019年的142萬張大幅增加。
|警察總區
|發出違例泊車定額罰款通知書的數字
|2018年
|2019年
|2020年
|港島
|385,196
|287,149
|599,218
|東九龍
|351,968
|251,430
|489,901
|西九龍
|517,842
|339,549
|631,593
|新界南
|396,975
|296,732
|512,831
|新界北
|374,532
|249,884
|474,326
|合計
|2,026,513
|1,424,744
|2,707,869
資料來源：立法會文件
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責任編輯：余思嵐