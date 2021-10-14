【打風抄牌】8號風球警方派834張「牛肉乾」　庫房進帳逾26萬

▲ 警方於東九龍打擊違泊。（資料圖片）

本港昨（13日）受「圓規」吹襲，天文台發出八號熱帶氣旋警告信號，不少「打工仔」意外獲得一日假期，但警方打擊違例泊車的行動則風雨不改，單是東九龍昨就發出834張「牛肉乾」，以最低罰款額320元計算，料罰款總額最少約26萬元。

東九龍總區交通部及各警區昨日（13日）打擊違例泊車，共發出834張定額罰款通知書，當中票控5輛多次違例的汽車。



警方稱，執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

翻查記錄，警方去年發出的違例泊車定額罰款通知書大幅增加，去年全港警區共發出約270萬張定額罰款通知書，較2018年的202萬張和2019年的142萬張大幅增加。

警察總區 發出違例泊車定額罰款通知書的數字 2018年 2019年 2020年 港島 385,196 287,149 599,218 東九龍 351,968 251,430 489,901 西九龍 517,842 339,549 631,593 新界南 396,975 296,732 512,831 新界北 374,532 249,884 474,326 合計 2,026,513 1,424,744 2,707,869

資料來源：立法會文件

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐