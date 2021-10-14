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【打風抄牌】8號風球警方派834張「牛肉乾」　庫房進帳逾26萬

社會 11:31 2021/10/14

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警方於東九龍打擊違泊。（資料圖片）

本港昨（13日）受「圓規」吹襲，天文台發出八號熱帶氣旋警告信號，不少「打工仔」意外獲得一日假期，但警方打擊違例泊車的行動則風雨不改，單是東九龍昨就發出834張「牛肉乾」，以最低罰款額320元計算，料罰款總額最少約26萬元。

東九龍總區交通部及各警區昨日（13日）打擊違例泊車，共發出834張定額罰款通知書，當中票控5輛多次違例的汽車。

警方稱，執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

翻查記錄，警方去年發出的違例泊車定額罰款通知書大幅增加，去年全港警區共發出約270萬張定額罰款通知書，較2018年的202萬張和2019年的142萬張大幅增加。

警察總區 發出違例泊車定額罰款通知書的數字
2018年 2019年 2020年
港島 385,196 287,149 599,218
東九龍 351,968 251,430 489,901
西九龍 517,842 339,549 631,593
新界南 396,975 296,732 512,831
新界北 374,532 249,884 474,326
合計 2,026,513 1,424,744 2,707,869

資料來源：立法會文件

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責任編輯：余思嵐

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