【反起跑線聯盟】梁詠琪相隔15年再演港劇　夥拍強尼演夫婦挑戰虎媽角色

▲ 梁詠琪相隔15年參演港劇。

ViuTV除了製作具創意的綜藝節目外，亦拍攝不少原創劇集，近日ViuTV新劇《反起跑線聯盟》找來梁詠琪擔任女主角，GiGi相隔15年再度參演港劇，過往拍劇也是以客串為主，而今次GiGi孖著「全能強尼」扮演夫婦，對劇迷而言應該甚具新鮮感！

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據知ViuTV新劇《反起跑線聯盟》於9月份已進行拍攝，劇集講述一班拒絕成為怪獸家長的父母與要求子女贏在起跑線上的「虎爸虎媽」在校園內展開一場理念之爭。

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該劇演員除了梁詠琪和強尼外，更有「金馬獎男配」袁富華、潘燦良、周家怡、練美娟、肥仔@ERROR等參演，而梁詠琪將於明日（15日）聯同一班演員出席開鏡拜神儀式。

▲ 跟張家輝飾演一對情侶。

Gigi埋首研究劇本

梁詠琪於新劇裡飾演一名虎媽，上月14日GiGi於IG分享照片，相中見到一大疊劇本，當中寫道：「新挑戰！」。

到上周，GiGi於IG發帖文，相中見她拿著劇本在細心閱讀，當中她留言：「究竟背邊樣難D呢？對白定歌詞？」，當時GiGi未有透露是拍攝電影抑或劇集，現在終於揭曉。

▲ 梁詠琪上月中於IG上載一大疊劇本照片。（取自instagram）

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而GiGi近日已為新劇進行拍攝，3日前她更於IG分享下廚片段，原來她趁工作空檔，為劇組人員下廚，當中她寫道：「拍戲現場煮個西班牙蛋餅俾大家食先，襯著拍戲現場是一間有超大廚房的家居，這個劇組又非常有愛，當然要為大家下廚，整個西班牙omelette嘆吓，真係好好味呀！」新劇拍檔周家怡即留言：「我又想食呀！」

▲ 強尼跟梁詠琪劇中飾演夫婦。 （取自instagram）

過去甚少演出劇集

入行26年的GiGi以唱歌和拍電影為主，過往她只參演過4套TVB劇集，當中《富豪海灣至尊家緣》、《天涯俠醫》、《奇幻潮》及《老馮日記》。

GiGi在2004年於TVB劇《天涯俠醫》演婦產科醫生夏曉彤，並任無國界醫生往非洲救急扶危。

夏曉彤與張家輝飾演的心臟科醫生本為為一對，二人已到談婚論嫁之際，夏曉彤卻遇上交通身亡，從此陰陽相隔。

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至於今次GiGi在《反起跑線聯盟》的拍檔強尼，堪稱ViuTV台柱。

強尼無論在電視劇、主持、唱歌、電台和足球評述上均有超水準表現，因此被網民封為「全尼-全能強尼」，過往強尼也參演過不少劇集，當中包括《娛樂風雲》、《假設性無罪》和《暖男爸爸》等，當中他於《暖男爸爸》飾演風流成性的Lantau，其演出獲不少劇迷讚賞。

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