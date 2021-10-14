【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大

▲ 有港女表示未來老爺向自己示愛，對此感到不知所措。

為了照顧年邁父母，不少夫妻婚後都會選擇與家人同住。有港女計劃在結婚後，搬入男家與老爺同住，而婚前花了很多心思照顧老人家，希望將來大家可以和諧共處。怎料老爺竟向她示愛，令港女感到不知所措，更直言對婚後生活感到不安。

7旬準老爺雙目失明不能自理

該名港女近日在網上討論區「親子王國」發文，分享自己將於今年年底結婚，並搬進夫家。她表示，未來奶奶早已離世，只剩下年屆70、失明的準老爺。由於他不能自理，孝順的男朋友便肩負起照顧爸爸的責任。

事主指，男朋友的弟弟和弟婦早已搬離家中，所以打算結婚後，與男朋友兩人搬進準老爺自置的公屋單位。而為了婚後能和諧生活，事主花了不少心機和時間與準老爺相處，「煮飯煲湯陪食陪傾偈，真係做足冇偷懶」，並表示婚後會聘請外傭協助照顧老人家。

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家中獨處時表白

不過在幾個月前，準老爺趁家中只有他和事主獨處的時候，竟開口向事主表白，

大約係佢鍾意我，但因為道德問題所以唔可以鍾意我之類果啲，講之前又無啦啦攬咗我。

事後她將事情告訴男朋友，對方認為爸爸只是亂說話，而準老爺亦表示自己「講錯嘢，只係講吓笑，唔知原來我（事主）會咁介意」。自此事主對準老爺感到非常反感且害怕，沒有再跟對方說話，雙方關係變得冷漠。

佢都知我怕佢，佢開頭不停話我唔再好似以前咁關心佢，陪佢講嘢，冇以前對佢咁好之類，我都好委屈，宜家佢都唔會同我講嘢。

婚後同住感不安

雖然事主的男朋友對此表示理解，但她仍然「心入面好唔舒服，覺得好驚」，更直言一想起婚後要同住便感到壓力大，

又搬唔走因為佢要人照顧，好依賴個仔，就算之後有工人姐姐，佢都只會依賴我老公。一諗到咁我就好絕望。

事主表示，之前一直很感恩不用煩惱婚後的住屋問題，當時與準老爺的關係不錯，但沒想到事情發展成這樣，故感到不開心。雖然她已跟男朋友坦白心中想法，但依然抹不走不安感。另外，事主指自己為自由工作者，所以會經常在家，雖然在網上發文並不是尋求解決方法，但希望能抒發感受。

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帖文一出引起網民熱烈回應，大部分人勸喻事主與男朋友搬走，「搬去你娘家，一係搬出去住，要避免單獨同你老爺相處」、「最多叫老公多啲返去」。

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責任編輯：王明芳